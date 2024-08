Nvidia und Apple wollen ein Stück vom ChatGPT-Kuchen

Das Wall Street Journal berichtete zuerst über Apples Interesse, während Bloomberg eine mögliche Beteiligung von Nvidia erwähnte. Auch Microsoft, bereits größter strategischer Investor von OpenAI, plant angeblich eine weitere Investition. Thrive Capital, eine Risikokapitalfirma, soll der Finanzierungsrunde mit rund einer Milliarde US-Dollar ebenfalls beiwohnen.

Die Gespräche kommen zu einem Zeitpunkt, an dem OpenAI immer stärker in Apples KI-Strategie eingebunden wird. Im Juni wurde der Chatbot ChatGPT als Teil von "Apple Intelligence" in die Apple-Geräte integriert. Berichten zufolge könnte Apple zudem eine Beobachterrolle im OpenAI-Vorstand erhalten.