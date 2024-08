Sorgen Bitcoin-Wale für den Krypto-Pullback?

Die USA, China, Großbritannien und die Ukraine sind potenzielle Quellen für solche Verkäufe, ebenso wie Gläubiger, die Token von der zusammengebrochenen Krypto-Börse Mt. Gox erhalten. Dies ist Teil eines möglichen Überhangs an Bitcoin-Angeboten in Höhe von 33 Milliarden US-Dollar, so eine Analyse der Datenseite Kaiko.

Kaiko schätzt, dass die US-Regierung etwa 203.220 Bitcoin hält, gefolgt von China mit 190.000, Großbritannien mit 61.200 und der Ukraine mit 46.350. Die Regierungen beschlagnahmen Bitcoin in Strafsachen, während die Ukraine vermutlich Spenden erhalten hat, um ihre Verteidigung gegen die russische Invasion zu finanzieren.

In der Zwischenzeit hat Mt. Gox noch etwa 46.170 Token zu verteilen, sagte Kaiko. "Der Angebotsüberhang war den ganzen Sommer über ein Thema auf den Kryptomärkten", so die Kaiko-Analysten Adam Morgan McCarthy und Dessislava Aubert. Es gebe mehrere "prominente Inhaber, die potenzielle Quellen für Verkaufsdruck in den kommenden Monaten sein könnten", fügten sie hinzu.

Die Befürchtung, dass es zu massiven Verkaufsaufträgen kommen könnte, geht einher mit einer Ausdünnung der Liquidität auf dem Bitcoin-Markt, die Preisschwankungen als Reaktion auf große Transaktionen verstärken kann.

"Die Volumina auf dem Bitcoin-Kassamarkt sind nach wie vor gedämpft, was zu den jüngsten Kursschwankungen beigetragen hat", schreibt Sean Farrell, Leiter der Strategie für digitale Vermögenswerte bei Fundstrat in einer Mitteilung. Saisonale Trends deuten darauf hin, dass die Aktivität typischerweise nach dem US-Feiertag Labor Day am Montag wieder zunehme, fügte er hinzu.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

BTC zu USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,92 % und einem Kurs von 59.538$ auf CryptoCompare Index (30. August 2024, 13:35 Uhr) gehandelt.