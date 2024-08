Klage abgewiesen: Musk hat bei Dogecoin nicht manipuliert

Ein New Yorker Bundesgericht hat die Klage gegen Elon Musk und Tesla abgewiesen, in der behauptet wurde, Musk habe durch seine Tweets und öffentliche Auftritte den Preis von Dogecoin künstlich in die Höhe getrieben und ein "Pyramidensystem" im Wert von 258 Milliarden US-Dollar geschaffen.

Enttäuschte Investoren hatten Musk beschuldigt, den Preis der Kryptowährung durch Tweets wie "Ein Wort: Doge" und die Ankündigung, dass Tesla Dogecoin als Zahlungsmittel akzeptieren würde, in die Höhe getrieben zu haben.