Thyssenkrupp-Aktie "nur noch ein Schatten ihrer selbst – Zerschlagung droht!"

"Die Angst um die Zukunft der Beschäftigten und des Unternehmens ist überall zu spüren", sagte Betriebsratschef Tekin Nasikkol, der auch im Aufsichtsrat des Konzerns sitzt. Diese Aussagen folgten auf die überraschende Ankündigung, dass der CEO und 5 weitere Mitglieder von Aufsichtsrat und Vorstand das Unternehmen verlassen werden. Im Zentrum der Spannungen steht die Frage, wie radikal die geplante Restrukturierung der Stahlsparte sein soll und welche finanziellen Mittel vor einem möglichen Teilverkauf an den tschechischen Milliardär Daniel Kretinsky erforderlich sind.

Nasikkol forderte die Bundesregierung auf, sich in den Konflikt einzuschalten. Wirtschaftsminister Robert Habeck rief alle Beteiligten dazu auf, das Unternehmen wieder in ruhigere Gewässer zu führen und die Differenzen zu überwinden.

Kretinsky, der kürzlich 20 Prozent an Thyssenkrupp erworben hat, plant, weitere 30 Prozent zu kaufen. Insidern zufolge könnten die Verhandlungen über ein 50:50-Joint-Venture nun an Fahrt gewinnen. Die Aktie des deutschen Stahlriesen zeigt sich von dem ganzen Geplänkel bisher unbeeindruckt:

Doch Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von RoboMarkets warnt: "Nach dem Rücktritt der halben Führungsmannschaft droht eine Zerschlagung des Konzerns, womit eine Ära deutscher Industriegeschichte zu Ende gehen könnte. Die Aktie ist nur noch ein Schatten ihrer selbst." Mit einem aktuellen Börsenwert von rund 2 Milliarden Euro steht Thyssenkrupp weit hinter den globalen Marktführern. "So verrückt, aber auch so hart kann Börse sein", so Molnar weiter.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

