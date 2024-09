6 Dividenden-Aktien, die outperformen, wenn die Fed die Zinsen senkt

Laut Chris Senyek, Chef-Anlagestratege bei Wolfe Research, haben die Aktien im Dividenden-Aristokraten-Index in der Vergangenheit nach der ersten Zinssenkung der letzten fünf Zyklen seit 1995 besser abgeschnitten als der breite Markt.

Der Dividenden-Aristokraten-Index verzeichnete demnach in den ersten 6 und 12 Monaten nach einer ersten Zinssenkung in den vergangenen Lockerungszyklen durchschnittliche Gewinne von 5,8 beziehungsweise 7,6 Prozent, so Senyek weiter.