"Scherbenhaufen" Thyssenkrupp: Einstieg nur für mutige Anleger?

Jahrelang hat sich kein Vorstandsvorsitzender so richtig an die Stahlsparte von Thyssenkrupp rangetraut, weil sie wusste, dass es beim Thema Stellenabbau richtig im Karton rappeln würde. So wurde immer wieder versucht das Stahlgeschäft so mit durchzuschleppen und auf bessere Zeiten zu hoffen. Die kamen aber nicht und mit der Aktie ging es immer weiter bergab. Jetzt scheint der "neue" Vorstandsvorsitzende Miguel Ángel López Borrego das Thema konsequent anzugehen, denn es kracht richtig im Gebälk des Esseners Mischkonzern.

Es hagelt Rücktritte

Drei Vorstandsmitglieder der Stahlsparte und vier Mitglieder des Aufsichtsrats sind zurückgetreten, darunter auch der Aufsichtsratsvorsitzende Sigmar Gabriel und der Chef der Stahlsparte, Bernhard Osburg. Gabriel erklärte in Duisburg nach einer Sitzung des Aufsichtsrats der Stahlsparte, dass die Mandate des Vorstands mit sofortiger Wirkung enden. Die Aufsichtsratsmitglieder wollen ihre Ämter fristgerecht niederlegen. Erst am Tag zuvor war in den Medien berichtet worden, dass den drei Vorstandsmitgliedern Aufhebungsverträge vorgelegt worden seien.

Jetzt fliegen die Fetzen

Gabriel macht den Vorstandsvorsitzenden von Thyssenkrupp, Miguel López, für die Rücktritte verantwortlich. Er beschuldigt López, eine „beispiellose Kampagne“ gegen den Stahlvorstand öffentlich initiiert zu haben, was er als „schweren Vertrauensbruch“ bezeichnete. „Es war offensichtlich das Ziel, den Vorstand zum Rücktritt zu bewegen,“ sagte Gabriel. López hatte dem Stahlvorstand vor etwa drei Wochen öffentlich „Schönfärberei“ in Bezug auf dessen Pläne zur Neuordnung der Stahlsparte vorgeworfen und gefordert, dass dieser einen langfristig tragfähigen Geschäftsplan vorlegt.

Die Antwort folgt prompt

Nach den Rücktritten rund um die Thyssenkrupp-Stahlsparte hat der Aufsichtsratsvorsitzende des Mutterkonzerns Thyssenkrupp, Siegfried Russwurm, massive Kritik am Management der Stahltochter geübt. "Dem Management von Thyssenkrupp Steel ist es trotz aller anerkennenswerter Anstrengungen nicht nur in den vergangenen Monaten, sondern seit Jahren nicht gelungen, erfolgreich Antworten auf die strukturellen Herausforderungen des Stahlgeschäfts und seine betriebswirtschaftlichen Schwierigkeiten zu geben", erklärte Russwurm in einer Mitteilung.

IG Metall: "Wir stehen vor einem Scherbenhaufen"

Die IG Metall zeigte sich ebenfalls kritisch gegenüber den aktuellen Entwicklungen. „Die Entlassung der drei erfahrenen Stahlvorstände wirft uns meilenweit zurück,“ erklärte Jürgen Kerner, der zweite Vorsitzende der IG Metall und ebenfalls Mitglied des Aufsichtsrats der Muttergesellschaft. Mit diesen Personalentscheidungen werde vom Stillstand bei den eigentlichen Problemen abgelenkt. "Gut ein Jahr nach dem Amtsantritt von Herrn López als Vorstandsvorsitzender stehen wir vor einem Scherbenhaufen."

Wer kehrt den Scherbenhaufen zusammen?

Die Eskalation im Streit um die Stahlsparte des Konzerns ist sicherlich nicht förderlich für das Image und am Ende werden wir nie erfahren, wer am Ende recht behalten hätte.

So traurig es manchmal ist, aber für die Börse spielt das keine Rolle. Hier spielt eine Rolle, ob Thyssenkrupp jetzt neue Fantasie bei den Anlegern wecken kann und der Einstieg von Kretinsky die Stahlsparte wirklich vorwärts bringt.

Gelingt dieser Plan, dann dürfte es auch mit der Aktie wieder aufwärts gehen. Aktuell versucht das Papier in der Nähe seines Allzeittiefs bei rund 3 Euro ihren Boden zu finden. Mutige Anleger sammeln hier ein paar Stücke ein und verfolgen die weitere Entwicklung genau.

Autor: Markus Weingran, wallstreetONLINE Redaktion

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 3,22EUR auf Tradegate (30. August 2024, 13:07 Uhr) gehandelt.





