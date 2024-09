Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 23-2024

Liebe Leserinnen und Leser,

mit diesem Newsletter erhalten Sie auf einen Blick die perfekte Übersicht über das, was in der Welt der Rohstoffe gerade wichtig und angesagt ist. Hiermit sind Sie immer auf dem neusten Stand!

Spezialreports

Die brandneuen Swiss Resource Capital Spezialreports zu den Themen Edelmetalle und Uran sind verfügbar! Es erwarten Sie viele Informationen zu den entsprechenden Metallen, spannende Interviews und Investmentideen. Die kostenlosen Spezialreports können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Aktie der Woche

Sibanye-Stillwater refinanziert sich und stärkt Standort Sandouville mit zukunftsträchtigem Produktionsverfahren

Sibanye-Stillwater gab vor wenigen Tagen bekannt, dass das Unternehmen seine revolvierende Rand-Kreditfazilität von 5,5 auf 6 Milliarden Rand refinanziert und aufgestockt hat, wobei die refinanzierte Fazilität im August 2027 fällig wird, und dass es eine Vereinbarung über die vorzeitige Rückzahlung von Gold in Höhe von 1,8 Milliarden Rand abgeschlossen hat, um die Flexibilität der Bilanz zu stärken und zu verbessern. Die Vorauszahlung des Goldpreises ist dabei eine proaktive, strategische Finanzierungsalternative, die die Liquidität der Gruppe verbessert und die Bilanz stärkt, während die Hebelwirkung auf mögliche Goldpreissteigerungen erhalten bleibt.

Weiterhin vermeldete das Unternehmen, dass man bei einer Untersuchung in der Anlage Sandouville das Potenzial für die Herstellung von aktivem Vorläufer-Kathodenmaterial (pCAM) durch die Wiederverwendung der bestehenden Chlorid-Verarbeitungsinfrastruktur deutlich machen konnte. Wie im März 2024 angekündigt, wurde dies durch eine Scoping-Studie bestätigt, die das vielversprechende Potenzial zur Herstellung von pCAM bestätigte. Derzeit wird eine Vormachbarkeitsstudie durchgeführt, um die Machbarkeit der Produktion von pCAM für das europäische Batterie-Ökosystem durch ein neuartiges, firmeneigenes Verfahren zu ermitteln. Ein positives Ergebnis der endgültigen Machbarkeitsstudien wird eine endgültige Investitionsentscheidung über die Umwidmung der Raffinerie in Sandouville für die pCAM-Produktion (das GalliCam-Projekt) ermöglichen. Bislang sind die Aussichten für das GalliCam-Projekt ermutigend. Das neuartige Verfahren ermöglicht die direkte Herstellung von pCAM aus gemischtem Hydroxidniederschlag (MHP) in einem Chloridmedium, was im Vergleich zu den bestehenden sulfatbasierten Verfahren weniger Produktionsschritte, einen geringeren Energieverbrauch, weniger Kohlenstoffemissionen und weniger Abfallprodukte pro Tonne pCAM zur Folge hat. Es wird erwartet, dass die Nutzung dieses chloridbasierten Verfahrens zu wettbewerbsfähigen pCAM-Produktionskosten in Sandouville beitragen wird.

News: Sibanye-Stillwater refinanziert und erweitert seine revolvierende Rand-Kreditfazilität auf 6 Mrd. R und schließt eine Vorauszahlungsvereinbarung über 1,8 Mrd. R ab

News: Sibanye-Stillwater informiert über die Pläne für die Raffinerie Sandouville und das pCAM-Projekt

Videos der Woche

Im Folgenden können wir Ihnen wieder einige interessante Interviews und News zu ausgewählten Werten präsentieren:

Weiter Videos finden Sie unter folgenden Links:

Unternehmensnews

Calibre Mining stößt auf hochgradiges Gold außerhalb des Abbaubereichs in Nicaragua und im Bereich der Pan Mine

Calibre Mining gab vor kurzem die Bohrergebnisse seines Ressourcenumwandlungs- und -Erweiterungsprogramms 2024 im Guapinol-Tagebaugebiet auf dem 176 km2 Eastern Borosi Mine Complex des Unternehmens im Nordosten Nicaraguas bekannt. Dort stieß man unter anderem auf 13,24 g/t Au auf 5,8 Metern geschätzter wahrer Breite ("ETW"), einschließlich 18,52 g/t Au auf 4,0 Metern ETW. Die aktuell Bohrergebnisse von Eastern Borosi bestätigen, dass eine bedeutende hochgradige Goldmineralisierung außerhalb des derzeitigen Lagerstättengebiets rund um den Betrieb Guapinol vorhanden ist, was das Potenzial für eine Verlängerung der Lebensdauer der Mine unterstreicht.

Das Unternehmen vermeldete zudem weitere oberflächennahe Bohrergebnisse zur Ressourcenerweiterung aus seinen Explorationsprogrammen bei der Haufenlaugungs-Goldmine Pan, die sich auf dem produktiven Goldtrend Battle Mountain - Eureka in Nevada, USA, befindet. Die Ergebnisse bei Pan weisen weiterhin Goldgehalte auf, die über dem angegebenen Mineralressourcengehalt von 0,4 g/t Gold liegen.

News: Calibre stößt weiterhin auf hochgradige Goldmineralisierung in seinem östlichen Borosi-Minenkomplex; die Bohrungen ergaben unter anderem 13,24 g/t Gold auf 5,8 Metern und 11,62 g/t Gold auf 3,8 Metern

News: Calibre entdeckt weiterhin oberflächennahe Goldmineralisierung mit Gehalten oberhalb der Mineralressourcengehalte in der Mine Pan in Nevada

Collective Mining meldet weitere spektakuläre Bohrresultate und verbindet ein großes Goldsystem

Collective Mining veröffentlichte vor wenigen Tagen die Untersuchungsergebnisse von acht Diamantbohrlöchern und als Ergebnis bestimmter Bohrungen sind die Systeme Olympus und Apollo nun zu einem großen System verbunden (nun gemeinsam als "Apollo" bekannt). Unter anderem stieß man auf 256,35 Meter @ 1,23 g/t AuEq. Apollo ist Teil des unternehmenseigenen Projekts Guayabales in Caldas, Kolumbien. Das Unternehmen hat derzeit fünf Bohrgeräte auf dem Projekt Guayabales im Einsatz und hat mehr als 50 % seines vollständig finanzierten 40.000-Meter-Programms für 2024 abgeschlossen.

News: Collective Mining erweitert Apollo deutlich nach Norden, indem es die Mineralisierung mit Olympus zu einem großen System verbindet, mit Ergebnissen, die 256,35 Meter @ 1,23 g/t AuEq umfassen

Green Bridge Metals kündigt Ressourcenschätzung an

Green Bridge Metals kündigte jüngst Pläne zur Durchführung einer ersten Mineralressourcenschätzung für die Konzession Titac South in seiner Gruppe von Konzessionsgebieten bei South Contact Zone im Duluth-Komplex in Minnesota an. Im Jahr 2012 veröffentlichte Cardero Resources eine Ressource von 45 Millionen Tonnen mit 15 % TiO21, die auf 22 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 7.974 Metern aus der Bohrkampagne 2010 basierte; das Unternehmen betrachtet diese Schätzung als historisch und plant, diese historische Ressource in den nächsten zwei Monaten zu aktualisieren.

News: Green Bridge Metals Corporation plant die Vorlage einer aktualisierten Mineralressourcenschätzung für die Konzession Titac bei der South Contact Zone, Minnesota

Hannan Metals startet mit geophysikalischen Untersuchungen

Hannan Metals vermeldete vor kurzem, dass es mit einer geophysikalischen Induktionspolarisationsuntersuchung (IP) mit einer Länge von 79 Linienkilometern an fünf porphyrisch-epithermalen Zielen, auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Valiente in Peru begonnen hat. Ziel der Untersuchungen ist es, sowohl die Bohrziele zu verfeinern als auch die Ausdehnung von fünf großen Mineralsystemen, die bei Valiente erschlossen wurden, in der Tiefe zu demonstrieren.

News: Hannan beginnt mit 79 Linienkilometern geophysikalischer Untersuchung auf fünf porphyr-epithermalen Zielen in Valiente, Peru

Millennial Potash nimmt 1 Million CA$ ein

Millennial Potash gab kürzlich bekannt, dass das Unternehmen seine Privatplatzierung abgeschlossen hat. Die Privatplatzierung umfasste insgesamt 4.000.000 Einheiten zu einem Preis von 0,25 CA$ pro Einheit und einem Erlös von 1.000.000 CA$. Die Erlöse aus der Privatplatzierung sollen zur Finanzierung von Explorations- und Entwicklungsaktivitäten auf dem Kaliprojekt Banio des Unternehmens sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet werden.

News: Millennial gibt den Abschluss einer Privatplatzierung von 4.000.000 Einheiten für einen Erlös von 1.000.000 bekannt

Premier American Uranium vermeldet erste Uranfunde von Cyclone

Premier American Uranium vermeldete vor wenigen Tagen, dass im Zielgebiet Cyclone Rim 19 Bohrlöcher (9.125 Fuß) der geplanten 37 Bohrlöcher (~17.500 Fuß) abgeschlossen wurden, wobei die Bohrungen gut vorankommen. Das Unternehmen stieß dabei unter anderem auf 6,5 Fuß mit einem Gehalt von 0,066% eU3O8, 8,5 Fuß mit einem Gehalt von 0,028% eU3O8 sowie 6,0 Fuß mit einem Gehalt von 0,033% eU3O8. Die hervorgehobenen Bohrlöcher befinden sich in einem Abstand von 10 bis 75 Fuß von den historischen Bohrlochkragen und bestätigen das Vorhandensein von Uranmineralisierungen in Tiefen und an Orten, die mit jenen übereinstimmen, die von den begrenzten historischen Bohrungen nahegelegt werden, die 2007-2008 von einem früheren Betreiber auf dem Ziel Cyclone Rim durchgeführt wurden.

News: Premier American Uranium gibt vorläufige Ergebnisse der laufenden Bohrungen auf dem Cyclone ISR-Projekt in Wyoming bekannt

Southern Cross Gold meldet weitere Bohrerfolge und weist auf wichtiges Bei-Produkt hin

Southern Cross Gold hat jüngst die Ergebnisse von zwei Diamantbohrlöchern auf dem Grundstück Rising Sun auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Sunday Creek in Victoria, Australien, veröffentlicht. Dabei stieß das Unternehmen unter anderem auf zwei hochgradige Adersätze in einem 150 Meter abfallenden Abschnitt bei Rising Sun. Darin enthalten waren zehn geprüfte Abschnitte mit > 10 g/t Au (bis zu 102,0 g/t Au) und drei geprüfte Abschnitte mit > 5 % Sb (bis zu 21,4 % Sb). Vor dem Hintergrund der vor kurzem angekündigten neuen chinesischen Exportbeschränkungen für Antimonprodukte belegen diese neuen Bohrungen auch den Tenor der Antimonmineralisierung auf dem Projekt Sunday Creek, da beide Bohrungen Abschnitte mit einem Gehalt von über 5 % Sb (bis zu 21,4 % Sb) ergaben.

Auch unterhalb der historischen Mine Golden Dyke gab es aufschlussreiche Funde.

News: SXG erweitert hochgradige Mineralisierung 150 m neigungsabwärts bei Rising Sun West, bohrt 7,0 Meter @ 16,7 g/t Gold und hebt die Bedeutung von Antimon in Sunday Creek hervor

News: SXG bohrt 470 Meter neigungsabwärts unterhalb der historischen Mine Golden Dyke mit 0,4 m @ 44,4 g/t Gold, 0,6 m @ 14,6 g/t Au und 0,2 m @ 29,0 g/t Au

Uranium Energy stößt auf spektakuläre Urangehalte

Uranium Energy konnte vor kurzem Bohrergebnisse von seinem Projekt Roughrider im Norden von Saskatchewan, Kanada, bekanntgeben. Bei Bohrungen 850 Meter nordöstlich der Lagerstätte Roughrider wurde das bisher beste Bohrloch außerhalb des Ressourcengebiets auf einem parallelen Trend zu Roughrider durchteuft. Dieses beinhaltete eine Uranmineralisierung im Grundgestein mit einem Gehalt von 6,96 % eU3O8 auf 13,5 Metern und einen höhergradigen Unterabschnitt mit einem Gehalt von 12,7 % eU3O8 auf 7,2 Metern. UEC wird die Bohrungen in diesem Gebiet fortsetzen, um das Potenzial für zusätzliche Ressourcen zu evaluieren.

News: Uranium Energy Corp durchschneidet 12,7% eU3O8 auf 7,2 Metern, 850 m nordöstlich der Lagerstätte Roughrider

U.S. GoldMining gibt Update zu Explorationsfortschritten

U.S. GoldMining gab vor kurzem ein Fortschrittsupdate zu den Aktivitäten im Zusammenhang mit der Exploration, den umweltrelevanten Basisaktivitäten und der Einbindung der Interessengruppen auf dem Gold-Kupfer-Projekt Whistler für die Feldsaison 2024 in Alaska. Die laufenden Bestätigungsbohrungen in den Lagerstätten Whistler und Raintree West erbrachten in diesem Jahr bisher über 2.500 Meter Kernmaterial, wobei die Produktivität um etwa 50 % höher war als im Vorjahr. Das technische Team macht rasche Fortschritte beim geologischen Verständnis der Lagerstätten Whistler und Raintree West, was zu neuen Zielen zur Erweiterung der bekannten Lagerstätten führt. In dieser Saison wurden bisher drei neue Bohrlöcher abgeschlossen, eines bei Raintree West und zwei bei Whistler, wobei die Ergebnisse der bisher durchgeführten Bohrungen 2024 noch ausstehen.

News: U.S. GoldMining Update über Explorations- und Nachhaltigkeitsaktivitäten auf dem Whistler Gold-Kupfer-Projekt in Alaska

Vizsla Silver zündet zweite Stufe der Exploration auf Panuco und bestätigt die außergewöhnliche Kontinuität von hochgradigem Silber und Gold

Vizsla Silver gab jüngst ein Update zum Potenzial der Ressourcenerweiterung und seiner Explorationspläne zur Überprüfung vorrangiger Ziele in den zentralen und östlichen Gebieten von Panuco sowie anderer Greenfield-Projekte in Sinaloa, Mexiko. Nachdem das Projekt Panuco 1 jetzt definiert wurde, beginnt die Jagd nach Projekt 2. Seit der ersten Entdeckung bei Napoleon hat das Unternehmen über 350.000 Meter an Diamantkernbohrungen niedergebracht, mehrere neue Entdeckungen gemacht und eine robuste, hochgradige Ressourcenbasis umrissen, die als Grundlage für das Projekt Panuco 1 dient, das sich in der südwestlichen Ecke des Distrikts befindet. Nun ist man entschlossen, das nächste Epizentrum einer hochgradigen Mineralisierung im zentralen und/oder östlichen Bereich des Distrikts zu identifizieren, das das Potenzial hat, ähnliche Ressourcen zu beherbergen wie das in Projekt 1 beschriebene. Um dieses Ziel zu erreichen, hat die Gesellschaft für den Rest des Jahres 10.000 Meter an neuen Explorationsbohrungen budgetiert, um sehr aussichtsreiche Ziele zu überprüfen. Diese ausgewählten Ziele basieren auf einem verbesserten geologischen Verständnis der strukturellen Kontrolle der Mineralisierung sowie auf laufenden Kartierungen, Probenahmen, Beobachtungen des Metallverhältnisses und der Alteration sowie anderen Explorationsmethoden. Darüber hinaus wird man die Ressourcenbasis, die der PEA für Projekt 1 zugrunde liegt, durch ein erweitertes Infill-Programm, das auf die ersten Jahre der Produktion von Copala abzielt, weiter verbessern. Dies wird in einem Mineralressourcen-Update gipfeln, das für Ende des vierten Quartals 2024 geplant ist.

Weiterhin vermeldete das Unternehmen die Ergebnisse von zweiundzwanzig neuen Bohrlöchern, die das Copala-Ressourcengebiet auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Vorzeige-Silber-Gold-Projekt Panuco in Mexiko anpeilten. Die gemeldeten Bohrungen, die darauf abzielten, die oberflächennahen angezeigten Mineralressourcen aufzufüllen, haben die hochgradige Mineralkontinuität bestätigt, wo der erste Abbau wahrscheinlich in den ersten zwei Jahren der Produktion bei Copala Central stattfinden wird. Höhepunkt war dabei Bohrloch CS-24- 381A, welches 6.270 Gramm pro Tonne (g/t) Silberäquivalent (AgEq) über 6,25 Meter wahre Breite (mTW) (3.698 g/t Silber und 41,20 g/t Gold), einschließlich 10.634 g/t AgEq über 3,22 mTW (6.304 g/t Silber und 69,47 g/t Gold) hervorbrachte. Bohrloch CS-24-380 ergab zudem 2.554 g/t AgEq über 13,30 mTW (1.861 g/t Silber und 12,20 g/t Gold).

News: Vizsla Silver stellt ein Explorations-Update für das Projekt Panuco bereit: umreißt ein 10 km umfassendes Bohrprogramm zur Überprüfung neuer Ziele im East Area

News: Vizsla Silver Confirms Exceptional Continuity of High-Grade Silver and Gold Through Ongoing Infill Drilling at Copala Central

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

Swiss Resource Capital AG

Profitieren Sie von unserem über Jahrzehnte aufgebauten einzigartigen Netzwerk zu Bergbauunternehmen, Brokern, Analysten und Branchenkennern und abonnieren Sie jetzt kostenlos und absolut unverbindlich unseren Newsletter!

Investieren in den Megatrend Rohstoffe – Grundpfeiler der Elektromobilität und vieler Zukunftstechnologien