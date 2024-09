Nicht Nvidia und Super Micro: 3 günstige KI-Aktien

Die künstliche Intelligenz (KI) steht immer noch relativ am Anfang ihrer Entwicklung. Dies ist beispielsweise an den vielen KI-Anwendungen ablesbar, die oft Fehler aufweisen und immer noch relativ wenig zum Einsatz kommen.

Doch nach Statista-Angaben wird sich beides in den kommenden Jahren stark verändern, sodass der Markt bis 2030 ein Umsatzvolumen von 826,73 Milliarden erreichen könnte, während es 2024 etwa 184,04 Milliarden US-Dollar waren. Dies entspricht einer annualisierten Wachstumsrate von 28,45 Prozent. Bis 2032 könnten es dann bereits 1.304 Milliarden US-Dollar Umsatz sein.

Gleichzeitig erhöhen sich die KI-Ausgaben der Technologieunternehmen bis 2032 nicht nur absolut, sondern auch prozentual von aktuell etwa drei Prozent auf bis zu zwölf Prozent der gesamten Investitionen.

Zu den größten Profiteuren gehören Hardwarefirmen, die entsprechende Infrastruktur wie Halbleiter und Endgeräte bereitstellen, und Softwareunternehmen, die zunehmend mehr Anwendungen auf den Markt bringen.

Die offensichtlichsten Profiteure der ersten Reihe waren bisher beispielsweise Nvidia (Halbleiter, Software), Microsoft (ChatGPT-Software, Cloud-Infrastruktur), Alphabet (Gemini-Software, Chips), Meta Platforms (Llama-Software und neue Endgeräte) und Amazon (Cloud-Infrastruktur und KI-Tools).

Doch einige dieser Aktien sind bereits stark gestiegen und hoch bewertet, während folgende Unternehmen ebenfalls profitieren könnten, aber bisher vom Markt noch wenig wahrgenommen wurden.

1. Cisco Systems

Das kalifornische Unternehmen Cisco Systems ist Weltmarktführer für Internet-Netzwerkausrüstung, entsprechende Dienstleistungen und Sicherheitsprodukte.

Kürzlich kündigte der Konzern eine neue Kooperation mit Nvidia an. Darin kommt zum Ausdruck, dass Cisco Systems Nvidia NIM Agent Blueprints unterstützt, die Werkzeuge und vortrainierte KI-Workflows bieten. Durch ihre Integration in Ciscos KI-Lösungen können Unternehmen eine sichere, skalierbare Plattform nutzen, die ihre Effizienz deutlich erhöht.

Darüber hinaus hat Cisco Systems für 28 Milliarden US-Dollar Splunk übernommen, um eine KI-gestützte Datenplattform zu entwickeln, die gleichzeitig hohe Netzwerksicherheit bietet.

Auch dies ist noch nicht das Ende der Entwicklungen. So investiert Cisco Systems zusätzlich eine Milliarde US-Dollar in sichere, verlässliche KI-Lösungen.

Dennoch ist die Aktie derzeit mit einer Dividendenrendite von 3,18 Prozent und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,2 immer noch günstig bewertet (30.08.2024).

2. Qualcomm

Die in San Diego ansässige Qualcomm gehört nicht nur zu den weltgrößten Halbleiterherstellern, sondern besitzt auch eine führende Marktstellung bei Produkten für die Mobilfunkkommunikation. Der Konzern entwickelt zudem Systeme für das autonome Fahren.

Die Bank of America geht davon aus, dass es zukünftig zu einer Verlagerung der server- zu einer endgerätebasierten KI kommen wird. Das Ergebnis wäre eine individualisierte Anwendung direkt auf den Endgeräten der Nutzer. Automobilhersteller greifen zudem auf die KI-Funktionen der Qualcomm-Ride-Plattform zurück. Der Konzern besitzt des Weiteren über ein Jahrzehnt Erfahrung in der KI-Forschung.

Auch diese Aktie ist mit KGV 15,2 und einer Dividendenrendite von 2,01 Prozent immer noch nicht zu teuer (30.08.2024).

3. Renesas Electronics

Ein weiterer KI-Profiteur der zweiten Reihe könnte Renesas Electronics sein. Der japanische Konzern ist auf die Produktion von Halbleitern spezialisiert, die ebenfalls in zahlreichen Geräten wie Robotern, in der Medizintechnik oder in Fahrzeugen zum Einsatz kommen. Renesas Electronics bietet aber auch Radarsensoren, die für das autonome Fahren benötigt werden.

Umsatz und Gewinn steigen hier kontinuierlich, während die Aktie mit Kurs-Buchwert-Verhältnis 1,78 nicht hoch bewertet ist (30.08.2024).

Fazit KI-Aktien der zweiten Reihe

Langfristig wird KI in vielen Unternehmen zu einer Effizienzsteigerung beitragen. Während die Aktien der ersten Reihe bereits deutlich gestiegen sind, könnten die genannten Werte zukünftig nachziehen.

Autor: Dipl.-Kfm. (FH) Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion