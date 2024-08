Indiens Börsen auf Rekordjagd: Hohe Bewertungen schrecken Investoren ab

Das ungebrochene Vertrauen der Investoren wird durch eine weltweite Markterholung befeuert, die von der Aussicht auf niedrigere Zinsen getragen wird. Die robuste Inlandsnachfrage und die Erwartung einer Erholung des Gewinnwachstums haben zu einem wachsenden Risikoappetit geführt. Allein im August investierten lokale Institutionen über 6 Milliarden US-Dollar in indische Aktien, während ausländische Investoren gleichzeitig 518 Millionen US-Dollar abzogen.

Indiens Aktienmärkte haben zum Ende der Woche einen historischen Meilenstein erreicht: Der Nifty-50-Index hat in den letzten Tagen wiederholt neue Allzeithochs erreicht, unterstützt durch anhaltende Käufe lokaler Fonds und privater Anleger. Am Freitag stieg der Nifty um weitere 0,3 Prozent auf ein Allzeithoch bei 25.235 Punkten. Auch der BSE Sensex erreichte ein neues Rekordhoch bei 82.365 Punkten.

"Angesichts der hohen Bewertungen werden die Benchmarks von hier aus vielleicht nicht galoppieren, aber die Stimmung an den indischen Märkten ist so optimistisch wie eh und je", so Avinash Gorakshakar von Profitmart Securities, gegenüber Reuters.

Die Erwartungen an eine starke Nachfrage während der kommenden Festtagssaison, eine Wirtschaftsboom in ländlichen Regionen und mögliche Zinssenkungen spielen eine wesentliche Rolle für die Fortsetzung des Booms.

Trotz der Rekordjagd der indischen Aktienmärkte ziehen ausländische Investoren zunehmend ihre Gelder aus den großen Indizes ab und setzen stattdessen auf neu gelistete Unternehmen. Im bisherigen August verkauften sie netto Aktien im Wert von 3,42 Milliarden US-Dollar, während sie gleichzeitig 1,47 Milliarden US-Dollar in Neuemissionen investierten, um günstigere Bewertungen und bessere Renditen zu erzielen.

Aktuelle Daten am Freitag zeigten zudem, dass Indien trotz schwächeren Wachstums schneller wächst als andere große Volkswirtschaften. Das Land verzeichnete im April-Juni-Quartal ein verlangsamtes Wachstum von 6,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie aktuelle Daten am Freitag zeigten. Die Wachstumsrate fiel damit unter das Wachstum von 7,8 Prozent im vorherigen Quartal.

Dennoch bleibt Indien die am schnellsten wachsende große Volkswirtschaft der Welt, mit einer Wachstumsrate, die das Wachstum von 4,7 Prozent in China, der größten Volkswirtschaft Asiens, deutlich übertrifft.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion