Deutsche Indizes im Aufwind: MDAX und DAX übertreffen US-Märkte deutlich!**

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Heute zeigen sich die deutschen Aktienindizes überwiegend im grünen Bereich, während die US-amerikanischen Indizes gemischte Signale senden. Der DAX steht aktuell bei 18.901,37 Punkten und verzeichnet ein Plus von 0,33%. Der MDAX zeigt sich noch stärker und liegt bei 25.675,64 Punkten, was einem Anstieg von 0,88% entspricht. Auch der SDAX legt zu und steht bei 14.055,97 Punkten mit einem Plus von 0,40%. Der TecDAX notiert bei 3.395,40 Punkten und weist einen leichten Anstieg von 0,19% auf. Im Gegensatz dazu zeigt der Dow Jones eine negative Entwicklung und steht bei 41.232,57 Punkten, was einem Rückgang von 0,25% entspricht. Der S&P 500 hingegen kann ein kleines Plus von 0,11% verzeichnen und notiert aktuell bei 5.596,95 Punkten. Insgesamt präsentieren sich die deutschen Indizes heute stärker als ihre US-amerikanischen Pendants, wobei insbesondere der MDAX mit einem deutlichen Plus hervorsticht.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Vonovia mit einem Anstieg von 1.86%.Siemens Energy folgt mit 1.60%, während Merck mit 0.83% ebenfalls im Plus liegt.Im Gegensatz dazu stehen die DAX-Flopwerte, die negative Kursentwicklungen verzeichnen. Zalando führt die Liste mit einem Rückgang von 2.75% an, gefolgt von SAP mit -0.66% und MTU Aero Engines, das um -0.59% gefallen ist.Im MDAX stechen die Topwerte hervor, insbesondere Delivery Hero mit einem beeindruckenden Plus von 7.21%. Redcare Pharmacy folgt mit 6.21%, während Aroundtown mit 2.62% ebenfalls stark performt.Die MDAX-Flopwerte zeigen hingegen deutliche Verluste. TUI hat mit -3.15% den größten Rückgang, gefolgt von Hugo Boss mit -1.94% und AIXTRON, das um -1.39% gefallen ist.Im SDAX sind die Topwerte ebenfalls positiv, angeführt von Fielmann mit 5.48%. TAKKT und PATRIZIA folgen mit 2.55% und 2.52%.Die Flopwerte im SDAX zeigen ebenfalls negative Tendenzen, mit PVA TePla, das um -1.72% gefallen ist. ProSiebenSat.1 Media und ADTRAN Holdings verzeichnen Rückgänge von -1.79% und -2.62%.Die TecDAX-Topwerte sind durch Energiekontor mit einem Anstieg von 2.11% gekennzeichnet. Evotec und Kontron folgen mit 1.21% und 1.19%.Die TecDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls negative Entwicklungen, angeführt von AIXTRON mit -1.39%. SMA Solar Technology und CANCOM SE verzeichnen Rückgänge von -1.42% und -1.67%.Im Dow Jones stechen Intel mit einem Anstieg von 8.97% und Amazon mit 1.86% hervor. Microsoft kann sich mit 0.40% ebenfalls im Plus halten.Die Flopwerte im Dow Jones zeigen negative Kursentwicklungen, mit American Express, das um -1.32% gefallen ist. Salesforce und Dow verzeichnen Rückgänge von -1.40% und -1.60%.Im S&P 500 führt Intel mit einem Anstieg von 8.97%, gefolgt von Hewlett Packard Enterprise mit 3.53% und Dollar General Corporation mit 3.25%.Die Flopwerte im S&P 500 zeigen ebenfalls deutliche Verluste, angeführt von Marketaxess Holding mit -2.21%. APA Corporation und Royal Caribbean Cruises verzeichnen Rückgänge von -2.35% und -2.44%.