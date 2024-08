Aktienmärkte auf dünnem Eis: Zinsen, Inflation - und der Einbruch!

Die Aktienmärkte sind auf oder in der Nähe von Allzeithochs, die Euphorie ist groß in der Erwartung sinkender Zinsen - aber man bewegt sich auf dünnem Eis! Das zeigt ein Blick in die Börsen- und Geldgeschichte: jahrelang war Geld praktisch kostenlos, dann hoben die Fed und andere Notenbanken wegen der Inflation die Zinsen stark an, sodass die Zinsen seit einiger Zeit höher sind als die Inflation. Jedesmal, wenn das der Fall war, kam eine Rezession: Fehlallokation von Kapital und massive Schulende-Aufnahme aus den Zeiten billigen Geldes werden plötzlich zu einem riesigen Problem, das die Wirtschaft einbrechen läßt. Daher sollte man sich besser von den Allzeithochs der Aktienmärkte nicht blenden lassen und glauben, dass Investoren das Recht auf eine ewige Hausse hätten..

Hinweise aus Video: