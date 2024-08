EUR/USD: Aus einer Seitwärts- in eine Aufwärtstendenz?

Auch die Kernrate gab endlich wieder nach, zumindest leicht auf +2,8 %, nachdem sie sich in den drei Monaten zuvor hartnäckig bei +2,9 % hielt.

Hauptgrund für den Rückgang waren die Preise für Energie, die sich um -3,0 % verbilligten. Dagegen verteuerten sich Dienstleistungen mit +4,2 % erneut überdurchschnittlich stark.

Obwohl der Europäischen Zentralbank (EZB) die hohe Dienstleistungsinflation ein Dorn im Auge ist, sind die aktuellen Daten dennoch Grund genug, die Leitzinsen nach der ersten Senkung im Juni im September zum zweiten Mal um 0,25 Prozentpunkte zu senken. Das war sowieso bereits in Stein gemeißelt und nur noch eine gravierende Abweichung von den Inflationserwartungen hätte daran rütteln können.

Fällt der EUR/USD in seine Seitwärtstendenz zurück?

Und weil sinkende Zinsen in der Eurozone den Euro weniger attraktiv machen, verwundert es nicht, dass der EUR/USD seinen jüngsten Höhenflug beendet hat und in eine Gegenbewegung gegangen ist. Die Kurse sind an den alten Unterstützungen im Bereich von rund 1,12 USD abgeprallt, so dass diese ihre aktuelle Aufgabe als Widerstände erfüllt haben. Und nun wird es spannend, ob sich die Notierungen oberhalb der Seitwärtsspanne (gelb) halten können.

Fällt der EUR/USD in diese Range zurück, spricht dies dafür, dass sich die Seitwärtstendenz des Wechselkurses fortsetzt. Dann muss man theoretisch sogar damit rechnen, dass es deutlich weiter abwärts geht.

Aus einer Seitwärts- in eine Aufwärtstendenz?

Allerdings könnte dies noch eine bogenförmige Formation verhindern (grün im folgenden Chart), die dafür spricht, dass sich der Wechselkurs langsam aber sicher aus der Seitwärtstendenz verabschiedet und in eine Aufwärtstendenz übergeht, es also zu einer großen Trendwende kommt.

