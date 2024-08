Nvidia – reicht das?

Der US-Halbleiterkonzern Nvidia liefert mit den aktuellen Quartalszahlen wieder Wachstum satt. Der Umsatz steigt das mittlerweile fünfte Quartal in Folge prozentual dreistellig. Auch beim Ergebnis wartet der Spezialist für Chips, die vor allem im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) Anwendung finden, mit einem deutlichen Sprung auf.

Wie Nvidia mitteilte, lag der Erlös im jüngsten Dreimonatszeitraum bei rund 30 Milliarden Dollar. Das entspricht einer Verbesserung zum vergleichbaren Vorjahresquartal von 122 Prozent. Analysten hatten nur mit einem Zuwachs von 112 Prozent gerechnet. Auch beim bereinigten Ergebnis schlug der US-Tech-Riese die Markterwartungen, steigerte den Gewinn um 152 Prozent auf 0,68 Dollar je Aktie. Die Gewinnmarge von 75,7 Prozent wiederum blieb dagegen etwas hinter den Prognosen zurück. „Nvidia hat einen Rekordumsatz erzielt, da weltweit Rechenzentren für KI aufgerüstet werden“, sagte Konzernlenker Jensen Huang.

Nvidia gehört weiter zu den beliebtesten Aktien in Deutschland – auch beim Smartbroker + , dem Gewinner unseres Broker-Tests. Dort handeln Sie über 2.500 neue Aktiensparpläne im Angebot.

Im laufenden Quartal peilt Nvidia, mit einem Marktanteil von rund 80 Prozent Branchenprimus im Bereich KI-Spezialchips, weiteres Wachstum an: Der Umsatz soll den Angaben zufolge auf 32,5 Milliarden Dollar plus/minus 2 Prozent zulegen, die Gewinnmarge 75 Prozent plus/minus 0,5 Prozentpunkte erreichen. Der Markt ging bislang von 75,5 Prozent aus.

Wir haben unseren Abonnenten am Montag entsprechende Comeback-Papiere vorgestellt –

Aktien – einfach weiter so?

Unsere Depots werden wir in den kommenden Wochen verstärkt bestücken. Im Big-Tech-Bereich könnte sich das eine oder andere Schnäppchen in einer Übertreibung nach unten einsammeln lassen. In Europa finden sich viele Bewertungen im Keller und Aktien arbeiten an ihrem Turnaround – wie bspw. bei Sartorius , Lufthansa….