DAX mit starkem Signal

Neue Rekorde sind für Aktienindizes die stärksten Kaufsignale, die es gibt. Und so bleibt auch für den DAX nach dem neuen Allzeithoch im gestrigen Handelsverlauf die Börsenampel auf Grün. Zum einen zeigen neue Höchstkurse die Bereitschaft der Anleger, auf diesem Niveau noch Aktien zu kaufen und zum anderen die fehlende Absicht derjenigen, die bereits investiert sind, zu verkaufen. So kann die Rally bei Ausbleiben externer Schocks aus rein technischer Sicht noch ein ganzes Stück weitergehen.

Hier erfahren Sie, wie Sie bei Robomarkets mit dem Trading beginnen können. Dabei stehen ihnen 36 Währungspaare, CFDs auf Aktien, Indizes, Öl, Edelmetalle schon ab 1.000 Euro Einzahlung zur Verfügung.

Nächstes Ziel ist die runde Marke von 19.000 Punkten, darüber könnte dann eine gesunde Konsolidierung einsetzen. Auch weil aus saisonaler Sicht der September ein schwieriger Börsenmonat ist, in den vergangenen vier Jahren stand immer ein Minus am Monatsende in den Büchern. Aber wenn sich der Gesamtmarkt auch von einem Minus in der Nvidia-Aktie von über sechs Prozent nicht beeindrucken lässt, ist dies zumindest positives Signal für die aktuelle Stärke der Rally. Es zeigt, dass die Anleger bereit sind, ihr Geld in andere als die Glorreichen Sieben zu investieren, anstatt es ganz aus dem Markt zu nehmen.

In unserem Börsendienst sind wir seit dem Frühjahr nur noch sehr selektiv bei „Big-Tech“ unterwegs. Die Bewertung war uns zu teuer und ein „Kipppunkt“ nur eine Frage der Zeit. Wir hatten diese annahmen bspw hier hier und hier bei NTV im Gespräch formuliert.

Aktien – einfach weiter so?

Unsere Depots werden wir in den kommenden Wochen verstärkt bestücken. Im Big-Tech-Bereich könnte sich das eine oder andere Schnäppchen in einer Übertreibung nach unten einsammeln lassen. In Europa finden sich viele Bewertungen im Keller und Aktien arbeiten an ihrem Turnaround – wie bspw. bei Sartorius , Lufthansa….