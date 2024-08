Aroundtown – die Zuversicht wächst

Nach Angaben des Konzerns lag die für die Branche entscheidende Ergebnisgröße, das sogenannte FFO I, im zurückliegenden ersten Halbjahr bei 154 Millionen Euro. Das entspricht einem Rückgang zum vergleichbaren Vorjahreswert von zwölf Prozent. Unterm Strich stand zwar ein Verlust von fast 330 Millionen Euro. Im ersten Halbjahr des Vorjahres hatte Aroundtown aber noch ein Minus von 1,3 Milliarden Euro ausgewiesen.

Aroundtown verwies auch diesmal auf vorgenommene Wertberichtigungen als Grund. Gleichzeitig hob der Konzern aber den Ausblick für das Betriebsergebnis leicht an. Angepeilt wird nun ein FFO I von 290 Millionen bis 320 Millionen Euro.

