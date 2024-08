Kupfer bricht Erholung ab. Produzentenaktien im Fokus

Just in einer Phase, in der die Erholung den Kupferpreis in Richtung 4,5 US-Dollar / lb zu führen schien, kam Gegenwind auf. Gewinnmitnahmen setzten ein und verhinderten eine Ausdehnung der Erholung. Das bringt Kupfer in die Bredouille. Eine Wiederaufnahme der Korrektur als mögliches Szenario ist nicht auszuschließen. Es könnte sich allerdings auch nur um eine Verschnaufpause handeln. Die nächsten Tage werden es zeigen und womöglich richtungsweisend werden.

Nvidia als Spielverderber?

Es lassen sich diverse Gründe für den aktuellen Schwächeanfall finden. Jeder für sich genommen ist kaum entscheidend. Vielmehr war es das geballte Auftreten von mehr oder weniger relevanten Faktoren, das der Erholung den Stecker zog. Die Bandbreite reichte dabei von der Erholung des US-Dollars über Bedenken hinsichtlich der chinesischen Kupfer-Nachfrage bis hin zum etwas enttäuschenden Ausblick von Nvidia. Ja, auch die Entwicklung des KI-Überfliegers spielt am Kupfermarkt eine gewisse Rolle. Das Industriemetall wird unter anderem in Rechenzentren verbaut. Die Wachstumsperspektiven der KI-Technologie und die damit verbundene Hoffnung auf eine anziehende Kupfernachfrage kurbelten die Preisrallye des Industriemetalls in den ersten Monaten des Jahres maßgeblich mit an. Der vorsichtige Ausblick von Nvidia sorgte nun für eine gewisse Ernüchterung.

Wie könnte es nun weitergehen?

Die Ambitionen des Kupferpreises, die Erholung in Richtung 4,5 US-Dollar auszudehnen, haben einen herben Rückschlag erlitten. Doch man sollte das Ganze nicht überbewerten. Ausgehend vom letzten Verlaufstief legte Kupfer ordentlich zu. Die Gefahr aufkommender Gewinnmitnahmen war nach diesem Zwischensprint ohnehin gegeben. Sollte es für Kupfer noch einmal unter die 4,0 US-Dollar gehen oder Kupfer gar ein neues Verlaufstief unterhalb von 3,9 US-Dollar ausbilden, wäre Obacht geboten. In diesem Fall würde zudem eine Neubewertung notwendig.

Aktien von Kupferproduzenten weiterhin interessant

Ungeachtet des temporären Störfeuers bleiben die mittel- und langfristigen Perspektiven für Kupfer ungetrübt. Und das macht wiederum die Aktien von Kupferproduzenten auf lange Sicht interessant und aussichtsreich. Welches Aufwärtspotenzial Kupferaktien in Erholungsphasen bieten, verdeutlicht ein Blick in den exklusiven Report „Nach der Korrektur – 3 Kupferproduzenten für das Comeback“. Dieser kann hier kostenlos heruntergeladen werden. Die drei vorgestellten Produzentenaktien liegen seit Veröffentlichung prozentual zweistellig im Plus und bieten durchaus noch weiteres Aufwärtspotenzial.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte