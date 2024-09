Bitcoin unter Druck: Verkaufsgefahr durch Regierungen und Mt. Gox!

Im August 2023 erlebte der Bitcoin einen zweistelligen Rückgang und blieb damit hinter traditionellen Vermögenswerten zurück. Hauptursachen für diese Entwicklung sind eine abnehmende Liquidität und die Sorgen über mögliche Verkaufsaktionen von Regierungen, die Bitcoin-Bestände halten. Laut einer Analyse von Kaiko könnten die USA, China, Großbritannien und die Ukraine potenzielle Verkäufer sein. Die US-Regierung besitzt schätzungsweise 203.220 Bitcoin, während China 190.000 und Großbritannien 61.200 hält. Diese Bestände könnten durch Strafmaßnahmen oder Spenden, wie im Fall der Ukraine, in den Markt gelangen. Zudem hat die insolvente Krypto-Börse Mt. Gox noch etwa 46.170 Bitcoin zu verteilen, was zusätzlichen Verkaufsdruck erzeugen könnte.

Die Analysten von Kaiko betonen, dass der Angebotsüberhang auf den Kryptomärkten den gesamten Sommer über ein zentrales Thema war. Die Liquidität auf dem Bitcoin-Markt ist gedämpft, was zu verstärkten Preisschwankungen führt. Sean Farrell von Fundstrat weist darauf hin, dass die Handelsvolumina nach wie vor niedrig sind, was die Kursbewegungen beeinflusst. Historisch gesehen steigt die Aktivität nach dem US-Feiertag Labor Day, was möglicherweise zu einer Stabilisierung führen könnte.