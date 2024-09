Thyssenkrupp in der Krise: Stahlsparte vor Verkauf und Unsicherheiten!

Kretinsky, der bereits 20 Prozent an Thyssenkrupp erworben hat, plant, seinen Anteil auf 50 Prozent zu erhöhen, was die Verhandlungen über ein Joint Venture vorantreiben könnte. Trotz der internen Turbulenzen bleibt die Aktie von Thyssenkrupp stabil, jedoch warnt Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vor einer möglichen Zerschlagung des Konzerns, was das Ende einer Ära in der deutschen Industrie bedeuten könnte. Mit einem aktuellen Börsenwert von rund 2 Milliarden Euro ist Thyssenkrupp weit hinter den globalen Wettbewerbern zurückgefallen.

Die Stahlsparte hat seit über drei Jahren mit einem kontinuierlichen Rückgang der Aktienkurse zu kämpfen. Die Rücktritte von mehreren Vorstandsmitgliedern, darunter der Stahlchef Bernhard Osburg und Aufsichtsratsvorsitzender Sigmar Gabriel, werfen Fragen zur zukünftigen Führung und Strategie auf. Gabriel macht López für die Rücktritte verantwortlich und kritisiert seine öffentliche Kampagne gegen den Stahlvorstand.

Die IG Metall äußerte ebenfalls Besorgnis und bezeichnete die Situation als "Scherbenhaufen". Die aktuelle Krise wird als nicht förderlich für das Image des Unternehmens angesehen, und es bleibt abzuwarten, ob Kretinskys Einstieg die Stahlsparte voranbringen kann. In der Zwischenzeit demonstrieren Beschäftigte in Duisburg für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze, während die SPD eine parteiübergreifende Task-Force zur Unterstützung der Stahlsparte vorschlägt.

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 3,222EUR auf Tradegate (30. August 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.