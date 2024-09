Birkenstock erzielt Rekordumsatz: Wachstum trotz gemischter Anlegerreaktionen!

Birkenstock Holdings setzt seinen Wachstumskurs fort und vermeldet für das dritte Quartal 2023 einen Rekordumsatz von 565 Millionen Euro, was einem Anstieg von 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht, bereinigt um Wechselkursveränderungen. Dieser Zuwachs ist vor allem auf die starke Nachfrage nach geschlossenen Zehensilhouetten zurückzuführen, deren Umsatz mehr als doppelt so schnell wuchs wie der Markendurchschnitt. In Nord-, Mittel- und Südamerika erzielte Birkenstock ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 15 Prozent, während in Europa ein Plus von 19 Prozent verzeichnet wurde. Besonders bemerkenswert ist das Umsatzwachstum in der Region Asien-Pazifik, das mit 41 Prozent sogar über dem Durchschnitt liegt.

Im dritten Quartal eröffnete das Unternehmen sieben neue Stores und steigerte den B2B-Umsatz um 23 Prozent. Der Direktvertrieb (DTC) wuchs um 14 Prozent. Trotz Investitionen von 15 Millionen Euro in die Erweiterung der Produktionskapazitäten bleibt die Bilanz stark, mit liquiden Mitteln in Höhe von 404 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr 2024 bestätigt Birkenstock seine Prognose eines Umsatzwachstums von rund 19 Prozent sowie einer bereinigten EBITDA-Marge von 30 bis 30,5 Prozent. Zudem plant das Unternehmen, den Nettoverschuldungsgrad bis Jahresende weiter zu reduzieren.