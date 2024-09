Delivery Hero: Rekordzahlen und Börsengang von Talabat – So geht's weiter!

Besonders hervorzuheben ist das GMV-Wachstum von 28 Prozent in der MENA-Region (Naher Osten und Nordafrika) sowie eine Erholung des Auftragsvolumens in Asien, trotz wachsender Konkurrenz. Auch in Europa konnte das Unternehmen ein zweistelliges Wachstum verzeichnen. CFO Marie-Anne Popp äußerte sich optimistisch über die Ergebnisse und die erreichte Gewinnschwelle beim freien Cashflow.

Ein weiterer wichtiger Schritt ist der geplante Börsengang des Tochterunternehmens Talabat, der für das vierte Quartal 2024 am Dubai Financial Market angekündigt wurde. Talabat, das in der MENA-Region tätig ist, soll durch diesen Schritt gestärkt werden. Analysten zeigen sich positiv überrascht von dieser Maßnahme, die den Wert eines derzeit in der Konzernstruktur etwas unterrepräsentierten Bereichs offenlegen könnte.

Die Aktien von Delivery Hero reagierten positiv auf die veröffentlichten Zahlen und den Börsengang. Der Kurs stieg zeitweise über die 26-Euro-Marke und verzeichnete seit Anfang August einen Anstieg von etwa 45 Prozent. Analyst Giles Thorne von Jefferies Research bezeichnete die Kursentwicklung als angemessene Reaktion auf die guten Ergebnisse und die bestätigte Jahresprognose. Die britische Investmentbank Barclays hob das Kursziel für Delivery Hero von 49 auf 52 Euro an und bestätigte die Einstufung auf "Overweight".

Insgesamt zeigt Delivery Hero eine starke Leistung im ersten Halbjahr 2024, mit positiven Aussichten für die Zukunft, insbesondere durch den bevorstehenden Börsengang von Talabat und das anhaltende Wachstum in der MENA-Region.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,71 % und einem Kurs von 28,32EUR auf Tradegate (30. August 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.