Intel in der Krise: Aufspaltung und massive Verluste drohen!

Das Management unter CEO Pat Gelsinger prüft zusammen mit den Investmentbanken Morgan Stanley und Goldman Sachs verschiedene Optionen, um die Situation zu verbessern. Dazu gehören die mögliche Aufspaltung der Produktdesign- und Fertigungsabteilungen sowie der Verkauf der Foundry-Sparte. Diese Überlegungen sind Teil eines umfassenden Plans, der dem Vorstand im September vorgestellt werden soll. Analysten prognostizieren jedoch, dass Intel auch im kommenden Jahr mit weiteren Verlusten rechnen muss, was den Druck auf Gelsinger erhöht, der 2021 angetreten war, um Intel wieder an die Spitze der Chipindustrie zu führen.

Intel, der einstige Technologieriese, befindet sich in einer tiefen Krise und erwägt laut Berichten eine Aufspaltung des Unternehmens. Vor nur drei Jahren erzielte Intel noch dreimal so viel Umsatz wie der aufstrebende Chip-Hersteller Nvidia. Heute hingegen ist die Lage für Intel alarmierend: Während Nvidia Rekordgewinne verzeichnet, kämpft Intel mit den schwersten Herausforderungen in seiner 56-jährigen Geschichte.

Die Situation ist angespannt: Der Aktienkurs von Intel hat sich in den letzten sechs Monaten mehr als halbiert und ist nach einem enttäuschenden Quartalsbericht auf den niedrigsten Stand seit 2013 gefallen. Um die Kosten zu senken, hat Intel bereits rund 15.000 Arbeitsplätze abgebaut, was etwa 15 Prozent der Belegschaft entspricht. Zudem wurde die Dividende ausgesetzt, um die finanziellen Mittel für Investitionen in das Kerngeschäft zu nutzen. Gelsinger hat betont, dass die Kostenstruktur des Unternehmens nicht wettbewerbsfähig sei und dass es notwendig sei, die Margen zu verbessern.

In Deutschland plant Intel den Bau eines neuen Werks in Magdeburg, das rund 30 Milliarden Euro kosten soll. Der Spatenstich ist für Ende des Jahres vorgesehen, jedoch wartet das Unternehmen noch auf Genehmigungen für die Milliardensubventionen. In den USA und Irland hat Intel bereits Investoren für zwei teure Fabriken gewonnen, während die Pläne für Standorte in Frankreich und Italien vorerst auf Eis gelegt wurden.

Die Krise hat auch Auswirkungen auf die Aktionäre, die sich auf eine aussetzende Dividende einstellen müssen. Gelsinger ist sich der Herausforderungen bewusst und hat betont, dass der Weg zur Stabilisierung des Unternehmens nicht einfach sein wird. Die Zeit drängt, und Intel muss schnell handeln, um seine Marktposition zu sichern.

Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,49 % und einem Kurs von 22,04USD auf Nasdaq (31. August 2024, 02:00 Uhr) gehandelt.