Salesforce übertrifft Erwartungen: Umsatzwachstum bleibt einstellig!

Salesforce, der führende Anbieter im Customer Relationship Management (CRM), hat in der vergangenen Woche seine Quartalszahlen veröffentlicht und dabei die Erwartungen der Analysten übertroffen. Im zweiten Quartal konnte das Unternehmen seinen Umsatz um 8 Prozent auf 9,33 Milliarden US-Dollar steigern. Dies markiert das erste Mal in der 20-jährigen Börsengeschichte von Salesforce, dass das Umsatzwachstum einstellig blieb. Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag bei 2,56 US-Dollar und übertraf die Analystenschätzungen von 2,35 US-Dollar deutlich. Infolgedessen hob Salesforce seine Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr an; der erwartete Gewinn pro Aktie liegt nun zwischen 10,03 und 10,11 US-Dollar, während zuvor maximal 9,94 US-Dollar prognostiziert wurden.

Trotz der positiven Ergebnisse bleibt die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr unverändert bei 37,7 bis 38 Milliarden US-Dollar. Salesforce hat sich in den letzten Jahren verstärkt auf Profitabilität konzentriert, was sich in den Betriebsmargen widerspiegelt, die in diesem Quartal neue Rekordhöhen erreicht haben. CFO Amy Weaver betonte, dass das Unternehmen weiterhin auf diszipliniertes, profitables Wachstum setzt. Allerdings kündigte sie auch ihren Rücktritt zum Ende des Geschäftsjahres an, was Fragen zur zukünftigen Führung aufwirft.