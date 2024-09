Ölpreise im Sturzflug: Libyen-Krise und Opec+ belasten den Markt!

Am Freitag fielen die Ölpreise deutlich, nachdem sie sich im Verlauf der Woche zunächst stabilisiert hatten. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 78,90 US-Dollar, was einem Rückgang von 1,04 Dollar im Vergleich zum Vortag entspricht. Der Preis für die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,69 Dollar auf 74,22 Dollar. Zuvor hatten die Preise in einer engen Handelsspanne verharrt, bevor ein Medienbericht über die künftige Förderpolitik von Opec+ für fallenden Druck sorgte. Demnach plant der Verbund aus Opec-Staaten und anderen Förderländern, eine bereits angekündigte Produktionssteigerung länger fortzuführen als ursprünglich bekannt.

In der Woche gab es mehrere kräftige Kursbewegungen, die durch Meldungen über einen Lieferstopp im wichtigen Förderland Libyen ausgelöst wurden. Die Ölförderung in Libyen wurde um bis zu 700.000 Barrel pro Tag reduziert, und alle Exporthäfen im Osten des Landes sind geschlossen. Analystin Barbara Lambrecht von der Commerzbank äußerte, dass die Produktionsausfälle möglicherweise auf eine Million Barrel pro Tag ansteigen könnten, was die Unsicherheit am Markt verstärkt.