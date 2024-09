Eurozone im Fokus: Steigende Aktienkurse trotz schwacher Wirtschaftslage!

In der Eurozone zeigen aktuelle wirtschaftliche Indikatoren ein besorgniserregendes Bild: Trotz steigender Aktienkurse bleibt das Geldmengenwachstum schwach. Laut einer Analyse der Investmentgesellschaft DWS steigen die Aktienkurse seit geraumer Zeit deutlich schneller als die Geldmenge, was den bisherigen Gleichlauf der letzten zehn Jahre infrage stellt. Im Juli 2024 wuchs die Geldmenge M3 lediglich um 2,3 % im Vergleich zum Vorjahr, was unter den Erwartungen von 2,7 % lag. Besonders alarmierend ist die negative Wachstumsrate der M1, die bei -3,1 % liegt.

Ein wesentlicher Grund für diese Entwicklung sind die hohen Zinssätze, die die Kreditvergabe bremsen. Im Juli stiegen die Darlehen an Unternehmen nur um 0,6 % und an Privathaushalte um 0,5 %. Diese niedrigen Wachstumsraten sind im historischen Kontext als sehr gering einzustufen. Die Europäische Zentralbank (EZB) signalisiert jedoch Spielraum für zwei Zinssenkungen in diesem Jahr, um die schwache Wirtschaft zu unterstützen. Die Inflationsrate in der Eurozone ist im August 2024 auf 2,2 % gesunken, was die EZB in ihrer Zinspolitik bestärken könnte.