Neuer CEO Oliver Hammel: Frischer Wind für die Jungfraubahnen!

Die Jungfraubahn Holding AG hat Oliver Hammel als neuen CEO der Jungfraubahnen ernannt, der im Juni 2025 die Nachfolge von Urs Kessler antreten wird, der in den Ruhestand geht. Hammel, 41 Jahre alt und derzeit in Thailand wohnhaft, bringt umfangreiche internationale Erfahrung aus seiner Tätigkeit bei DKSH mit, wo er den Geschäftsbereich Technologie für mehrere asiatische Märkte leitete. Verwaltungsratspräsident Heinz Karrer und David Beeler von den Berner Oberland-Bahnen AG betonen, dass Hammel durch sein ökonomisches Denken und seine weltoffene Haltung überzeugt hat.

Hammel, der in Liestal geboren wurde, hat eine technische Ausbildung und zahlreiche Weiterbildungen in Leadership und Marketing absolviert. Er sieht die Jungfraubahnen als ein Unternehmen, das Tradition und Innovation vereint und plant, seine externen Perspektiven in die Unternehmensstrategie einzubringen. Er ist sich der Herausforderungen bewusst, die mit der Übernahme einer so traditionsreichen Institution verbunden sind, und schätzt die Anziehungskraft, die die Jungfraubahnen auf ihre Mitarbeiter und Gäste ausüben.