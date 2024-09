Volkswagen: Kursziel gesenkt, neue Camper-Marke und Diesel-Skandal bleibt aktuell!

Parallel dazu hat Volkswagen eine neue Marke für Camper-Zubehör ins Leben gerufen. Die bisherige Modellbezeichnung "California", die für Reisemobile verwendet wurde, wird nun als Dachmarke für Zubehör und Dienstleistungen rund um das Reisen im Wohnmobil genutzt. Auf der Messe "Caravan Salon" in Düsseldorf kündigte das Unternehmen an, dass künftig Produkte wie Markisen und Kühlboxen unter dieser neuen Marke angeboten werden. Die Reisemobile selbst bleiben jedoch unter dem VW-Logo.

Ein weiterer bedeutender Aspekt ist die anhaltende juristische Aufarbeitung des Dieselskandals, die fast neun Jahre nach dessen Aufdeckung wieder in den Fokus rückt. Das Landgericht Braunschweig hat für den Strafprozess gegen den ehemaligen Konzernchef Martin Winterkorn fast 90 Termine bis September 2025 angesetzt. Der Prozess soll am 3. September beginnen, jedoch gibt es Bedenken hinsichtlich der gesundheitlichen Verfassung Winterkorns, der kürzlich operiert wurde und sich in Reha befindet. Die Anklage umfasst gewerbs- und bandenmäßigen Betrug sowie Marktmanipulation, wobei Winterkorn vorgeworfen wird, VW-Käufer über die Beschaffenheit der Fahrzeuge getäuscht und den Kapitalmarkt nicht rechtzeitig über Risiken informiert zu haben.

Der Dieselskandal, der 2015 durch Nachforschungen von US-Behörden ans Licht kam, betrifft etwa neun Millionen Fahrzeuge in Europa und den USA und hat VW in eine der schwersten Krisen der Unternehmensgeschichte gestürzt. Winterkorn trat nach dem Skandal zurück, wies jedoch eine strafrechtliche Verantwortung stets von sich. In einem kürzlichen Zivilprozess äußerte er, die Vorwürfe seien unzutreffend und er sei nicht in die Entscheidungen zur Manipulationssoftware involviert gewesen.

Insgesamt stehen Volkswagen und seine Führungskräfte vor erheblichen Herausforderungen, sowohl in Bezug auf die Marktperformance als auch auf die rechtlichen Auseinandersetzungen, die das Unternehmen weiterhin belasten.

