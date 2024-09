Euro unter Druck: Sinkende Zinsen und schwache Inflation belasten Währung

Ein wesentlicher Faktor für den Rückgang des Euro ist die spürbare Abschwächung der Inflation in führenden Volkswirtschaften der Eurozone. In Deutschland fiel die Inflationsrate im August überraschend stark auf 1,9 Prozent, den niedrigsten Wert seit über drei Jahren. Auch aus Spanien wurde ein unerwarteter Rückgang der Teuerung gemeldet. Diese Entwicklungen verstärken die Spekulationen über mögliche Zinssenkungen durch die EZB. Carsten Brzeski, Chefvolkswirt der ING Bank, betont, dass der nachlassende Inflationsdruck und die schwächelnde Wachstumsdynamik einen nahezu idealen makroökonomischen Hintergrund für eine Zinssenkung bieten. Der Markt rechnet fest damit, dass die EZB den Leitzins Mitte September weiter senken wird.

Der Euro setzte am Donnerstag seine Kursverluste fort und fiel im New Yorker Handel auf 1,1081 US-Dollar. Die Gemeinschaftswährung steht unter Druck, da die Aussicht auf weiter sinkende Zinsen in der Eurozone die Marktteilnehmer verunsichert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1088 Dollar festgesetzt, was den Dollar auf 0,9018 Euro bewertete.

Zusätzlich belasten positive Konjunkturdaten aus den USA den Euro. Die US-Wirtschaft wuchs im Frühjahr stärker als zuvor bekannt, was die Dollar-Stärke unterstützt. Am Freitag fiel der Euro auf 1,1044 Dollar, den tiefsten Stand seit über einem Jahr. Trotz besser als erwarteter US-Konjunkturdaten, die zunächst dem Dollar keinen Auftrieb gaben, bleibt der Euro unter Druck. Die Inflation in der Eurozone sank im August auf 2,2 Prozent, was die Erwartungen an eine Zinssenkung durch die EZB weiter untermauert.

Am Donnerstag erholte sich der Euro leicht auf 1,1130 Dollar, blieb jedoch unter dem Niveau der Vorwoche. Die bevorstehenden Inflationsdaten aus Deutschland und der Eurozone sowie US-Wirtschaftsdaten könnten den Eurokurs weiter beeinflussen. Analysten der Helaba erwarten, dass die rückläufige Inflationsrate in der Eurozone die Zinssenkungserwartungen für die EZB stützen wird.

Insgesamt bleibt die Frage, ob der Euro gegen den Dollar auf 1,15 oder 1,20 steigen kann, angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheiten in der Eurozone und der robusten US-Wirtschaft offen. Die Marktteilnehmer beobachten die Entwicklungen genau, um die Richtung der Gemeinschaftswährung besser einschätzen zu können.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 1,105USD auf Forex (30. August 2024, 23:00 Uhr) gehandelt.