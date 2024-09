Streiks bei Discover Airlines: Chaos am Flughafen droht bis Sonntag!

Discover Airlines, die sich in der Hochsaison befindet, hat die Streiks als „verantwortungslos“ kritisiert und betont, dass sie trotz der Arbeitsniederlegungen in der Lage waren, mehr als drei Viertel ihrer Flüge planmäßig durchzuführen. Das Unternehmen sieht keinen Anlass, auf die „politischen Interessen und Machtspiele“ der Spartengewerkschaften einzugehen.

Fluggäste des Lufthansa-Ferienfliegers Discover müssen sich am kommenden Wochenende auf weitere streikbedingte Ausfälle einstellen. Die Vereinigung Cockpit (VC) hat angekündigt, die Streiks bis einschließlich Sonntag fortzusetzen, obwohl ursprünglich geplant war, dass der Ausstand am Freitag endet. Mit dieser Maßnahme möchte die VC ihre Entschlossenheit im aktuellen Tarifkonflikt unter Beweis stellen.

Die Streiks, die sowohl das Cockpit- als auch das Kabinenpersonal betreffen, wurden in Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft Ufo organisiert. In der ersten Streikwoche kam es bereits zu erheblichen Beeinträchtigungen: Am Flughafen Frankfurt wurden acht von 26 geplanten Flügen gestrichen, und in München fiel ein Flug nach Ibiza aus. Für die folgenden Tage wird mit ähnlichen Störungen gerechnet.

Die Spartengewerkschaften VC und Ufo setzen sich für eigene Tarifverträge ein, nachdem das Management von Lufthansa sich mit der größeren Gewerkschaft Verdi auf einen neuen Vertrag geeinigt hat. Verdi vertritt jedoch nur eine kleine Anzahl von Piloten und Flugbegleitern bei Discover, was die anderen Gewerkschaften als ungerecht empfinden.

Discover Airlines, die 2021 gegründet wurde, betreibt derzeit 27 Flugzeuge und bedient Urlaubsziele in Europa und Übersee. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen rund 1.900 Mitarbeiter.

Parallel zu den Streiks bei Discover gibt es auch erhöhte Sicherheitsvorkehrungen bei Lufthansa Cargo, dem größten deutschen Luftfrachtversender, nach einem verdächtigen Brand im DHL-Drehkreuz Leipzig. Obwohl es im eigenen Betrieb keine Vorfälle gegeben hat, arbeitet Lufthansa Cargo eng mit den Behörden zusammen, um potenzielle Sicherheitsrisiken zu minimieren. Die Sicherheitsbehörden haben Ermittlungen wegen Sabotageverdachts aufgenommen, nachdem es zu Vorfällen mit Frachtsendungen gekommen war.

Insgesamt zeigen die aktuellen Entwicklungen bei Discover Airlines und Lufthansa Cargo die Herausforderungen, mit denen die Luftfahrtbranche konfrontiert ist, sowohl in Bezug auf Tarifkonflikte als auch auf Sicherheitsbedenken.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 5,89EUR auf Tradegate (30. August 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.