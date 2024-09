Pernod Ricard: Umsatzrückgang in den USA und China – Hoffnung auf Indien!

Der Spirituosenhersteller Pernod Ricard sieht sich weiterhin mit Herausforderungen konfrontiert, insbesondere aufgrund der vollen Lagerbestände seiner Kunden in den USA und der schwächelnden Wirtschaft in China. In beiden Märkten wird für die kommenden Monate mit einem Rückgang der Umsätze gerechnet. Auch die hohen Zinssätze belasten das erste Geschäftsquartal. Trotz dieser Schwierigkeiten zeigt sich das Unternehmen optimistisch, dass der Umsatz im laufenden Geschäftsjahr (bis Ende Juni) durch stärkere Geschäfte in Indien wieder auf Wachstumskurs zurückkehren kann.

Im abgelaufenen vierten Geschäftsquartal stieg der organische Umsatz um 3 Prozent auf 2,66 Milliarden Euro, was jedoch hinter den Erwartungen der Analysten zurückblieb. Für das Gesamtjahr bleibt der Umsatz auf Vorjahresniveau, wobei in den USA ein Rückgang von 9 Prozent und in China sogar von 10 Prozent verzeichnet wurde. Konzernchef Alexandre Ricard deutete an, dass weitere Anpassungen der Lagerbestände bei US-Großhändlern notwendig sein könnten. In Bezug auf China äußerte er sich skeptisch und bemerkte, dass die Verbraucher derzeit keinen Kaufdrang verspüren. Langfristig bleibt er jedoch optimistisch.