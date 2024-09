Renditen sinken: Deutsche Anleihen profitieren von Inflationsrückgang!

Die Märkte rechnen fest mit einer Zinssenkung durch die Europäische Zentralbank (EZB) im September, was die Spekulation auf weiter sinkende Zinsen anheizte und die Renditen der Bundesanleihen belastete. Am Freitag bewegten sich die Kurse deutscher Staatsanleihen nur geringfügig, der Euro-Bund-Future legte um 0,06 Prozent auf 134,01 Punkte zu, während die Rendite zehnjähriger Anleihen bei 2,27 Prozent lag. Die Anleger warteten auf wichtige Inflationsdaten aus der Eurozone und den USA, die potenziell stärkere Kursbewegungen auslösen könnten.

Am Donnerstag stiegen die Kurse deutscher Staatsanleihen, was sich in einem Anstieg des Euro-Bund-Futures um 0,35 Prozent auf 134,47 Punkte niederschlug. Gleichzeitig fiel die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,22 Prozent. Diese Entwicklungen wurden durch die Veröffentlichung von Preisdaten aus verschiedenen deutschen Bundesländern beeinflusst, die einen spürbaren Rückgang der Inflation im August zeigten. Die gesamtdeutschen Inflationsdaten, die am Nachmittag erwartet wurden, sollten ähnliche Trends aufweisen. Bereits zuvor hatte Spanien einen Rückgang der Inflation auf 2,4 Prozent im August gemeldet, was die allgemeine Marktentwicklung unterstützte.

Am Donnerstag kam es jedoch zu einem leichten Rückgang der Kurse deutscher Staatsanleihen, trotz eines unerwartet starken Rückgangs der Inflation in Deutschland und anderen Euro-Staaten. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,07 Prozent auf 133,90 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Anleihen auf 2,28 Prozent stieg. Die Inflationsrate in Deutschland sank auf 1,9 Prozent, den niedrigsten Stand seit über drei Jahren, was die Spekulation auf eine Zinssenkung durch die EZB anheizte. Allerdings sorgten positive Konjunkturdaten aus den USA für eine Gegenbewegung am Markt, was das Interesse an festverzinslichen Papieren minderte.

Am Freitag blieben die Kurse nahezu unverändert, der Euro-Bund-Future fiel um 0,01 Prozent auf 133,91 Punkte, und die Rendite zehnjähriger Anleihen betrug 2,27 Prozent. Der Rückgang der Inflation in der Eurozone auf 2,2 Prozent im August war bereits erwartet worden, was die Kursreaktionen dämpfte. Auch US-Konjunkturdaten konnten keine nennenswerten Impulse am Rentenmarkt liefern, was die Stabilität der Anleihekurse weiter unterstützte.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 133,6EUR auf Eurex (30. August 2024, 21:59 Uhr) gehandelt.