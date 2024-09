W&W trotzt Naturkatastrophen: Positive Geschäftsentwicklung 2024!

Im Segment Wohnen konnte W&W einen Anstieg des Kreditneugeschäfts um 18,4 Prozent auf 2,17 Milliarden Euro verzeichnen, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Diese Entwicklung wurde durch gesunkene Immobilienpreise und steigende Realeinkommen begünstigt. Das Bauspargeschäft hingegen normalisierte sich nach den Rekordwerten der Vorjahre und fiel auf 5,65 Milliarden Euro, was eine Halbierung im Vergleich zum Vorjahr darstellt.

Die Wüstenrot & Württembergische AG (W&W) hat im ersten Halbjahr 2024 trotz erheblicher Herausforderungen, insbesondere durch Naturkatastrophen, eine positive Entwicklung in mehreren Geschäftsbereichen verzeichnet. Der Konzern meldete einen Rückgang des IFRS-Ergebnisses auf -14 Millionen Euro, bedingt durch massive Elementarschäden, insbesondere durch den Sturm „Orinoco“. Im Vergleich dazu betrug das Ergebnis im ersten Halbjahr 2023 noch 181 Millionen Euro. Die Ertragslage nach HGB-Rechnungslegung blieb jedoch stabil und im Plan.

Im Bereich der Schaden-/Unfallversicherung stiegen die gebuchten Bruttobeiträge um 7,7 Prozent auf 1,82 Milliarden Euro. Die Württembergische Lebensversicherung verzeichnete ein leicht rückläufiges Neugeschäft mit 1,59 Milliarden Euro, während die betriebliche Altersvorsorge weiterhin zulegte. Der Jahresneubeitrag der Württembergischen Krankenversicherung wuchs um fast ein Drittel.

W&W-Vorstandsvorsitzender Jürgen A. Junker betonte die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens in einem volatilen Marktumfeld. Trotz der hohen Schadeninflation und steigender Preise in der Kfz-Branche, die das Ergebnis belasten, bleibt W&W operativ auf Kurs. Die Kosten für Kfz-Reparaturen erreichen mittlerweile Spitzenwerte von über 200 Euro pro Stunde, was die Ertragslage zusätzlich belastet. Auch die veränderte Zeichnungspolitik der Rückversicherer, die höhere Selbstbehalte und Prämien mit sich bringt, hat Auswirkungen auf die Ergebnisse.

Für das Gesamtjahr 2024 erwartet W&W einen Jahresüberschuss nach IFRS, der deutlich unter dem Vorjahreswert von 141 Millionen Euro liegen wird. Das HGB-Überschussniveau wird jedoch auf Planniveau erwartet, vorausgesetzt, es treten keine weiteren unvorhersehbaren Schadensereignisse oder wirtschaftlichen Verwerfungen auf. Trotz der Herausforderungen zeigt die W&W-Gruppe eine positive Entwicklung in wichtigen Geschäftsfeldern und bleibt optimistisch für die Zukunft.

Die Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 12,28EUR auf Tradegate (30. August 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.