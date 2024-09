Butterpreise auf Rekordhoch: Verbraucher müssen mit weiteren Erhöhungen rechnen!

Die Preise für Butter in Deutschland haben in den letzten Monaten einen signifikanten Anstieg erfahren, und Verbraucher müssen sich möglicherweise auf weitere Erhöhungen einstellen. Branchenverbände, darunter der Milchindustrie-Verband, bestätigen, dass die amtlichen Notierungen für Blockbutter derzeit auf einem Rekordhoch sind. Hauptgeschäftsführer Björn Börgermann führt die Preissteigerungen auf mehrere Faktoren zurück: Zum einen sinken die Milchmengen, die von Landwirten geliefert werden, und zum anderen ist der Fettgehalt in der Rohmilch geringer. Dies führt dazu, dass weniger Fett für die Butterproduktion zur Verfügung steht, insbesondere da die Nachfrage nach anderen Milchprodukten wie Käse steigt. Zudem ist der Import von Butter zurückgegangen.

Die Großhandelspreise für Blockbutter haben mit bis zu 7,95 Euro pro Kilogramm die Höchstmarke von 2022 überschritten. Auch bei abgepackter Butter wird ein Anstieg nach der Urlaubssaison erwartet. Diese Preissteigerungen werden voraussichtlich an die Verbraucher weitergegeben. Eine schnelle Entspannung der Situation ist laut Börgermann nicht in Sicht, da die Milchmenge in den kommenden Wochen weiter sinken wird. Er weist jedoch darauf hin, dass die Preise in der Vergangenheit Schwankungen unterlagen und sowohl gesunken als auch gestiegen sind.

Aktuell liegt der Preis für ein 250-Gramm-Paket Deutscher Markenbutter bei etwa 1,99 Euro für Eigenmarken und zwischen 2,99 und 3,39 Euro für Markenprodukte wie Kerrygold oder Meggle. Die Butterpreise haben in den letzten Jahren starke Schwankungen erlebt. Im Jahr 2022 stiegen sie zunächst stark an, bevor sie 2023 wieder sanken. Laut dem Statistischen Bundesamt zahlen Verbraucher im Juli 2024 39 Prozent mehr für Butter als noch im Jahr 2020. Die Zahl der Milchkühe und Milchviehbetriebe in Deutschland ist seit Jahren rückläufig, was die Situation weiter verschärfen könnte.

Butter wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 3,12USD auf CME (30. August 2024, 02:00 Uhr) gehandelt.