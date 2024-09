Erfolgreiche Hauptversammlung: net digital AG setzt auf Wachstum und KI!

Im ersten Halbjahr 2024 verzeichnete die net digital AG ein Umsatzwachstum von 23 Prozent im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2023, mit einem Gesamtumsatz von 5,4 Millionen Euro. Dies markiert eine Rückkehr zum Niveau des Vorjahres. Das EBITDA drehte mit 0,2 Millionen Euro wieder in den positiven Bereich, nachdem es im zweiten Halbjahr 2023 negativ war. Die positive Entwicklung im Payment-Bereich, insbesondere durch Carrier Billing Services, trug maßgeblich zu diesem Wachstum bei. Die Tochtergesellschaft Mobile Business Engine GmbH (MBE) hat einen Rahmenvertrag mit der 1&1 Mobilfunk GmbH abgeschlossen, was die Zusammenarbeit im Bereich Carrier Billing weiter stärkt.

Die net digital AG hat am 30. August 2024 eine erfolgreiche Hauptversammlung abgehalten, bei der alle Tagesordnungspunkte einstimmig genehmigt wurden. Dies umfasst die Entlastung des Vorstands und Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 sowie die Beschlussfassung über ein neues genehmigtes Kapital. Rund 78,4 Prozent des stimmberechtigten Grundkapitals waren vertreten. CEO Theodor Niehues präsentierte die zukünftige Strategie des Unternehmens, die auf einem deutlichen Wachstum in den Bereichen Umsatz und Ergebnis basiert, insbesondere durch die Stärkung des Payment-Segments und den Ausbau von Künstlicher Intelligenz (AI).

Im Bereich Künstliche Intelligenz hat die net digital AG ihre Aktivitäten in der Tochtergesellschaft irisnet gebündelt, die in den kommenden Jahren expandieren soll. Ein Schwerpunkt liegt auf Behavioral AI, mit Projekten in den Bereichen Sicherheit, Content Moderation und der Entwicklung eines AI-gestützten Ampelsystems in Kooperation mit der BERNARD Group und der RWTH Aachen. Zudem steht das Produkt airis:ident zur rechtssicheren Identitätsprüfung kurz vor dem Marktstart.

Die net digital AG zeigt sich optimistisch für das zweite Halbjahr 2024 und erwartet eine Fortsetzung der positiven Geschäftsentwicklung. Der Vorstand rechnet mit einer deutlichen Umsatzsteigerung im Gesamtjahr und einer weiteren Verbesserung des EBITDA. Niehues betont, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um von den Wachstumschancen im Bereich Künstliche Intelligenz zu profitieren und die erfolgreiche Entwicklung fortzusetzen.

Insgesamt ist die net digital AG ein wichtiger Partner für Unternehmen in den Bereichen Telekommunikation, Medien und Entertainment und bietet maßgeschneiderte digitale Zahlungslösungen an. Die Aktien des Unternehmens werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "VRL" gehandelt.

Die net digital Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,21 % und einem Kurs von 3,26EUR auf Tradegate (30. August 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.