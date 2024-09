Kissigs Kloogschieterei: Hört die Signale!

Am Mittwochabend nach Börsenschluss hatseine Zahlen zum abgelaufenen 2. Quartal vorgelegt. Alle Welt spitzte die Ohren und schaute gebannt auf die Zahlen, denn immerhin ist NVIDIA der Haupttreiber des Börsenbooms. Zuletzt waren Zweifel geäußert worden, dass die zig Milliarden Dollar, die weltweit in KI gesteckt werden, jemals zu nennenswerten Umsätzen und Gewinnen bei den investierenden Unternehmen führen werden. Und sollte diese ausbleiben, die Microsoft, Amazons, Metas und Alphabets dieser Weltentwickeln können, wären nicht nur die bisherigen KI-Investitionen verplempert, sondern es würde auch zu einem starken Rückgang nach KI-Chips und Rechenzentren führen. Und damit NVIDIAs Business empfindlich treffen. Es ging also um sehr viel. Und irgendwie dann doch auch wieder nicht...