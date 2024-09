DAX nach Bullensturm: Dieses Allzeithoch ist (noch) nichts wert!

Da Rekordnotierungen in der technischen Analyse als Kaufsignale gelten, hoffen nicht wenige Anleger trotz des Starts in den als schlechtesten Börsenmonat des Jahres geltenden September auf eine Ausbruchsrallye und fortgesetzte Kursgewinne.

Nach der scharfen Korrektur inklusive Mini-Crash zum Monatsauftakt haben die Bullen im Hochsommer nochmal alles in die Waagschale geworfen und den deutschen Leitindex DAX nicht nur aus der Korrekturzone gerettet, sondern sogar auf ein neues Allzeithoch katapultiert.

Weitere DAX-Gewinne? Wahrscheinlich – und notwendig!

Die sind mit Blick in den Chart und die technische Indikation des Börsenbarometers kurzfristig ebenso wahrscheinlich wie notwendig, denn andernfalls könnte der DAX mittelfristig in Schwierigkeiten geraten. Warum verrät der Blick in den Kursverlauf.

Erst bearishe, dann bullishe Flaggenauflösung

Im Tageschart lässt sich die zwischenzeitlich bearishe Auflösung der im Mai begonnenen Flaggenformation gut erkennen. Der DAX unterschritt in seiner Korrekturbewegung dynamisch die Unterstützung bei 18.000 Punkten, testete die 200-Tage-Linie und kam auch dem horizontalen Support bei 17.000 Punkten gefährlich nahe.

Der zwischenzeitlich überverkaufte Zustand des Börsenbarometers leitete schließlich eine Erholung ein, die rasch an Dynamik gewann, die aufgegebenen Supports zurückeroberte und schließlich in einer bullishen Auflösung der Flagge mündete. Das sorgte für den nötigen Rückwind in Richtung neuer Allzeithochs.

Weitere Kursgewinne technisch wahrscheinlich

Eine Fortsetzung der Kursgewinne ist mit Blick in die technische Indikation durchaus wahrscheinlich, denn der Trendstärkeindikator MACD zeigt im Plusbereich verharrend nun wieder einen Aufwärtstrend des DAX an. Dieser ist gleichzeitig noch nicht überkauft, denn der Relative-Stärke-Index notiert mit 69 Zählern (auf Tageskursbasis) zwar auf fortgeschrittenem Niveau, aber noch nicht überkauft.

Wenngleich der DAX am Freitag seinen Handel mit einem Shooting Star und damit einem möglichen Wendesignal beendete, sind sowohl die Wochen- als auch die Monatskerze äußerst bullish, sodass noch Luft nach oben vorhanden ist. Das naheliegendste Kursziel ist nach dem nachhaltigen Überwinden der Marke von 19.000 Punkten der Bereich um 20.000 Zählern, wo die Oberkante des aktuellen Aufwärtstrends liegt.

Allzeithochs technisch noch nicht bestätigt

Wenn dem DAX mittelfristig nicht Unglück drohen soll, sind die Käufer technisch auf eine Ausdehnung der aktuellen Rallye angewiesen, denn wenngleich die Indikation weiter steigende Kurse befürwortet, zeichnet sich in RSI und MACD ein Problem ab: Trotz neuer Rekordnotierungen im Kurschart haben die beiden technischen Indikatoren keine eigenen Hochs ausgebildet, sondern eine Reihe niedrigerer Hochs.

Diese bearishen Divergenen halten bereits seit vielen Monaten an und könnten zu einer übergeordneten Trendwende führen, wenn das jüngste Allzeithoch im DAX nicht auch noch technisch durch neue Hochs in RSI und MACD bestätigt wird.

Die technisch zuletzt bestätigten Rekordnotierungen liegen im Tageschart bei rund 18.500 Punkten, im Wochenchart bei 17.000 Punkten. Diese Marken dienen neben den gleitenden Durchschnitten als kurz- und mittelfristige Unterstützungen.

Fazit: Gewinne laufen lassen, aber wachsam bleiben!

Wenngleich die Chancen auf fortgesetzte Kursgewinne im DAX derzeit hoch sind und dieser technisch ein Potenzial von weiteren fünf Prozent erwarten lässt, sollten Anleger auf der Hut bleiben und in der Begeisterung um neue Allzeithochs nicht sorglos werden – denn technisch sind diese bislang nicht unterstützt.

Sollten die seit vielen Monaten zu beobachtenden bearishen Divergenzen anhalten, könnten sich die jüngsten Rekordnotierungen als Fehlsignal entpuppen und zu einer übergeordneten Trendewende führen.

Anleger, die bereits investiert sind, lassen ihre Gewinne zunächst weiterlaufen und warten für Gewinnmitnahmen und Verkäufe eine klar erkennbare Top-Bildung beziehungsweise eine Fortsetzung der Divergenzen ab. Trader können den jüngsten Ausbruch kaufen und auf eine Fortsetzungsrallye spekulieren, sollten sich aber mit Stopp-Losses absichern.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

