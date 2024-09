Der September könnte für den Goldpreis richtungsweisend werden

Gold reagiert empfindlich auf Greenback-Erholung

Der Goldpreis beendete den August auf einem überaus exponierten Niveau im Bereich von 2.500 US-Dollar. Die Rekordhochs liegen in Reichweite. Die Rallye könnte demnach jederzeit wieder losbrechen. In den letzten Tagen verhinderte allerdings die Erholung des US-Dollars eine Fortsetzung der Goldpreishausse. Nachdem die Erwartungen hinsichtlich einer baldigen Zinssenkung in den USA dem US-Dollar in den letzten Wochen massiv zusetzten, bekam der Greenback nun festen Boden unter die Füße und startete eine Erholung.