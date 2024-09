China und Afrika wollen beim FOCAC engere Wirtschafts- und Handelsbeziehungen knüpfen

Beijing (ots/PRNewswire) - 95 Kilometer südöstlich von Addis Abeba, im Herzen

des Ostafrikanischen Grabens, erhebt sich das Adama Windkraftprojekt mit seinen

beeindruckenden 80 Meter hohen weißen Turbinen. Das von chinesischen Unternehmen

gebaute Projekt ist ein Meilenstein in der Partnerschaft zwischen China und

afrikanischen Ländern.



Seit ihrer Inbetriebnahme im Mai 2015 sind die Windturbinen eine wichtige

Stromquelle für rund 600.000 Haushalte. Sie haben dazu beigetragen, die

Stromknappheit in Äthiopien zu verringern, den Bedarf an Dieselgeneratoren zu

senken und das Wirtschaftswachstum zu fördern. Es wurden rund 2.100 lokale

Arbeitsplätze geschaffen und mehrere Universitäten sind an der Ausbildung und

Wartung beteiligt. Diese praktische Erfahrung hat viele auf zukünftige Aufgaben

im äthiopischen Windenergiesektor vorbereitet.





Auch die Stadt Adama verzeichnet ein erhebliches Wachstum: Die Einwohnerzahlstieg von 324.000 im Jahr 2015 auf über 480.000 im Jahr 2023. VerbesserteInfrastrukturen und Investitionen haben Unternehmen aus verschiedenen Ländernangezogen, was zu einer raschen Veränderung des Stadtbildes geführt hat. Für dieDorfbewohner in der Nähe haben Verbesserungen im Transportwesen, einezuverlässige Stromversorgung und ein verbesserter Zugang zu Bildung undGesundheitsfürsorge die Lebensqualität deutlich erhöht.Chinesische Unternehmen haben fortschrittliche grüne Technologie nach Äthiopiengebracht und der Regierung geholfen, ihre Ziele im Bereich der erneuerbarenEnergien zu erreichen. Und die Zusammenarbeit hat auch zu einer grünenTransformation und dem globalen Kampf gegen den Klimawandel beigetragen.China und die afrikanischen Länder verbindet seit dem Zweiten Weltkrieg eineFreundschaft, und in den letzten Jahren hat die Zusammenarbeit durch Initiativenwie die Belt and Road Initiative (BRI) zugenommen. Von Eisenbahnen und Straßenüber Windparks und Kraftwerke bis hin zu Schulen und Krankenhäusern - die vonChina unterstützten Infrastrukturprojekte haben die wirtschaftliche EntwicklungAfrikas auf dem gesamten Kontinent gefördert.Die Eisenbahnlinie Addis Abeba-Dschibuti, die Äthiopien und Dschibuti verbindet,hat beispielsweise die Reisezeiten erheblich verkürzt, die Logistikkostengesenkt und das lokale Wirtschaftswachstum angekurbelt. Bis heute hat die Bahn680.000 Passagiere und 9,5 Millionen Tonnen Fracht befördert, mit einerdurchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 39 Prozent bei den Einnahmen.Laut dem Weißbuch "China and Africa in the New Era: A Partnership of Equals"(China und Afrika in der neuen Ära: Eine gleichberechtigte Partnerschaft), dasvom chinesischen Staatsrat im Jahr 2021 veröffentlicht wurde, haben chinesische