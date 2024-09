HANNspree stellt ecoVISION Paper Display auf der IFA 2024 vor

TAIPEH, 2. September 2024 /PRNewswire/ -- Diesen September wird auf der IFA in Berlin ein bahnbrechender Fortschritt in der papierähnlichen Display-Technologie vorgestellt werden. Mit dem ecoVISION Paper Display können E-Reader vollfarbige Videoinhalte abspielen, Computermonitore können bequem zum Lesen genutzt werden und Digital Signage erreicht ein nie dagewesenes Maß an Energieeffizienz. HANNspree wird auf der IFA Next am Stand H27-P20 eine neue Reihe von ecoVISION-Produkten vorstellen, deren Markteinführung für Ende 2024 und Anfang 2025 geplant ist.

Einführung von HANNspree ecoVISION