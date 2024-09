Kaum veränderter Monatsstart nach starkem August

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den jüngsten Rekorden zeichnet sich im Dax ein kaum veränderter Start in den September ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor Beginn fünf Punkte tiefer auf 18.901 Punkte. Mit 18.970 Punkten hatte der Dax am Freitag nach dem Ausbruch vom Donnerstag einen weiteren Rekordstand erreicht. Den zwischenzeitlich schwachen August beendete er schließlich mit einem Plus von gut zwei Prozent.

Den Wahlausgang in den Bundesländern Thüringen und Sachsen hält der JPMorgan-Experte Greg Fuzesi für "schwierig, aber nicht dramatisch". Immerhin liege er nah an den vorherigen Umfragen. Der Wahlerfolg der AfD in Thüringen und der zweite Platz in Sachsen stellten der Bundes-Ampel zwar ein schlechtes Zeugnis aus. Entsprechend sei das Abscheiden von SPD, Grünen und FDP.

Dies dürfte jedoch keinen unmittelbaren Einfluss auf ihre Bundespolitik haben, so Fuzesi. Zudem dürfte die AfD von Regierungsbildungen ausgeschlossen sein, weil andere Parteien sich Koalitionen verweigern./ag/zb

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 18.944PKT auf Lang & Schwarz (01. September 2024, 18:59 Uhr) gehandelt.