Novavax 2024-2025 Formula COVID-19-Impfstoff jetzt für die Verwendung in den USA zugelassen und empfohlen.

Novavax geht davon aus, dass die vorgefüllten Spritzen an Tausenden Standorten in den USA erhältlich sein werden.

Der Impfstoff von Novavax ist die einzige proteinbasierte Option, die in den USA für Personen ab 12 Jahren zur Prävention von COVID-19 zur Verfügung steht

GAITHERSBURG, Md., 2. September 2024 /PRNewswire/ -- Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX), ein weltweit tätiges Unternehmen, welches proteinbasierte Impfstoffe mit seinem Matrix-M-Adjuvans entwickelt, gab heute bekannt, dass der Novavax COVID-19-Impfstoff, adjuvantiert (Formel 2024–2025) (NVX-CoV2705) von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) eine Notfallzulassung (Emergency Use Authorization, EUA) für die aktive Immunisierung zur Vorbeugung von COVID-19 bei Personen ab 12 Jahren erhalten hat. Der Impfstoff von Novavax ist in den Empfehlungen der U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) enthalten, die am 27. Juni 2024 veröffentlicht wurden.

Nach der Freigabe der Impfstoffchargen durch das Center for Biologics Evaluation and Research werden vorgefüllte Spritzen des Impfstoffs an Tausenden Standorten erhältlich sein, darunter der Einzelhandel und unabhängige Apotheken sowie regionale Lebensmittelhändler.