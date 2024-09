Redivium holt sich von der Firma Oval Advisory Unterstützung für seine Batterierecyclingprojekte im Vereinigten Königreich

2. September 2024 / IRW-Press / Redivium Limited (ASX: RIL, FWB: HR90) (Redivium oder das Unternehmen) freut sich, die Beauftragung der auf Projektfinanzierung und strategische Transaktionen spezialisierten Boutique-Beratungsgruppe Oval Advisory Limited (Oval) bekannt zu geben. Die Gruppe wird Redivium bei der Entwicklung und Finanzierung seiner bestehenden und in Planung befindlichen Batterierecyclingprojekte im Vereinigten Königreich unterstützen. Diese Beauftragung ist für Redivium ein wichtiger Schritt auf seinem Weg, sich im britischen Markt als führendes Unternehmen für nachhaltiges Recycling und für die Versorgung mit kritischen Batteriematerialien zu etablieren.

Finanzierungsstrategie im Vereinigten Königreich

Oval wird Redivium bei seinen Batterierecyclinginitiativen im Vereinigten Königreich mit strategischen Beratungsdiensten unterstützen. Gemäß den Bedingungen der Beauftragung sollen im Rahmen der Zusammenarbeit drei Schlüsselprojekte in Angriff genommen werden:

- Eine erste Phase, die den Fokus auf die optimale Strukturierung der erforderlichen Finanzierung für Rediviums Joint Venture zum Shreddern von Lithium-Ionen-Batterien in Nordwestengland richtet.

- Eine zweite Phase der Finanzierung, die auf das Recycling von nicht spezifizierten Abfällen sowie Abfällen aus der Batterieerzeugung in England abzielt.

- Eine dritte Phase der strategischen Planung und Finanzierung eines hydrometallurgischen Kreislaufs in den britischen Midlands auf Grundlage der Lösung von Mercedes Benz, die von den Inhabern von Rediviums lizenzierter Technologie bereitgestellt wird (Lizenz zur Vermarktung der patentierten Technologie der Firma ACN 630 589 507 Pty Ltd., die Neometals Ltd. (ASX: NMT) und SMS Group GmbH gemeinsam gehört).

Dank dieser Beauftragung ist Redivium in der Lage, das Know-how von Oval in den Bereichen Projektfinanzierung, strategische Partnerschaften sowie Fusionen und Übernahmen zu nutzen, um die Entwicklung und Vermarktung seiner Batterierecyclinganlagen zu forcieren. Damit will das Unternehmen zum ersten integrierten Hersteller von Batteriematerialien im Vereinigten Königreich werden.