First Phosphate gibt Rücktritt eines Direktors bekannt

Saguenay, Québec – 1. September 2024 / IRW-Press / First Phosphate Corp. („First Phosphate“ oder das „Unternehmen“) (CSE: PHOS) (OTC: FRSPF) (FWB: KD0) gibt den Rücktritt von Direktor Marc Branson zum 1. September 2024 bekannt. Herr Branson verlässt das Board of Directors von First Phosphate, um sich auf seine eigenen geschäftlichen Verpflichtungen zu konzentrieren.

„First Phosphate möchte Herrn Branson für sein Engagement und seine Dienste in seiner Rolle als Direktor danken“, sagt der Chairman des Unternehmens, Laurence W. Zeifman. „Marcs Arbeit war für die frühe Entwicklung des Unternehmens von grundlegender Bedeutung, und wir wünschen Marc alles Gute für seine zukünftigen Unternehmungen.“

„Ich wünsche First Phosphate alles Gute für die künftige Entwicklung und freue mich darauf, dem Unternehmen als Freund erhalten zu bleiben, während ich mich auf neue Unternehmungen einlasse“, fügte Herr Branson hinzu. „Ich sehe großes Potenzial in der Fähigkeit von First Phosphate, die Entwicklung der LFP-Batterieindustrie in Nordamerika zu beeinflussen.“

Über First Phosphate Corp.

First Phosphate ist ein Mineralerschließungsunternehmen, das sich gänzlich der Gewinnung und Reinigung von Phosphat zur Herstellung von aktivem Kathodenmaterial für die Lithium-Eisen-Phosphat-(„LFP“)-Batterieindustrie verschrieben hat. First Phosphate hat sich verpflichtet, mit hohem Reinheitsgrad, auf verantwortungsvolle Art und Weise und mit voraussichtlich geringem CO2-Fußabdruck zu produzieren. First Phosphate plant, sich direkt vertikal von der Abbauquelle in die Lieferketten größerer nordamerikanischer LFP-Batteriehersteller zu integrieren, die aktives LFP-Kathodenmaterial in Batteriequalität benötigen, das aus einer konsistenten und sicheren Lieferquelle stammt. First Phosphate besitzt in der Region Saguenay-Lac-St-Jean in der kanadischen Provinz Quebec über 1.500 km² an lizenzfreien bezirksgroßen Landansprüchen, die es aktiv erschließt. Die Konzessionsgebiete von First Phosphate bestehen aus seltenem Anorthosit-Phosphat-Eruptivgestein, das im Allgemeinen hochreines Phosphatmaterial ohne hohe Konzentrationen von schädlichen Elementen liefert.

