Kaufbereich kommt näher

Übergeordnet schwankt das Paar EUR/USD seit Anfang 2023 zwischen den Kursmarken von 1,0448 und in der Spitze 1,1275 US-Dollar grob seitwärts. Der Ausbruch aus dem diesjährigen Aufwärtstrend untergeordneter Natur brachte in der Spitze Kursgewinne an 1,12 US-Dollar hervor, womit ein frisches Jahreshoch markiert werden konnte. Seit einigen Tagen befindet sich das Paar aber in einer temporären Konsolidierung, die schon sehr bald für den Aufbau von neuerlichen Long-Positionen genutzt werden kann. Kurzfristig liegen im Markt aber noch einige Abschlagsrisiken.

Aus der technischen Auswertung geht für das Paar EUR/USD noch gewisses Abschlagspotenzial hervor, zumindest auf die Märzhochs bei 1,0981 US-Dollar und darunter sogar 1,0948 US-Dollar. Genau in diesem Bereich sollten Anleger Ausschau nach einem Boden halten, diese Supportzone könnte nämlich als Sprungbrett für neuerliche Hochs an 1,1275 US-Dollar dienen. Ein Kursrutsch unter 1,0916 US-Dollar würde dagegen einen Wiedereintritt in den vorherigen Aufwärtstrend mit entsprechenden Abschlagsrisiken zurück auf 1,0800 US-Dollar einhergehen.

EUR/USD (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Kurzfristig herrschen bei EUR/USD noch Abschlagsrisiken in den Bereich um 1,0980 US-Dollar, bei einem sich an dieser Stelle abzeichnenden Boden könnte dann wieder ein Long-Investment beispielshalber über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DJ9V81 in Erwägung gezogen werden. Ein Anstieg an die Zielmarke von 1,1275 US-Dollar ließe vom gegenwärtigen Kursniveau aus eine Renditechance von 120 Prozent zu. Ziel des Scheins läge am Ende bei 3,77 Euro. Eine Verlustbegrenzung wird sich an den noch auszubildenden Tiefständen im September orientieren müssen, die derzeit noch nicht vorliegen.