Korrekturrisiken gestiegen

Die Vorgängerhochs aus Mitte Mai bei 18.892 Punkten konnten am Freitag zeitweise übertroffen werden, insgesamt konnte der DAX auf 18.970 Punkte zulegen und damit ein wichtiges zweites Etappenziel erreichen. Der Docht auf der Oberseite der Freitagskerze könnte sich zu Beginn dieser Handelswoche in einem etwas schwächeren Handelsstart manifestieren, Abschläge wären kurzzeitig auf 18.780 und darunter 18.633 Punkte möglich, problemlos könnte der DAX sogar auf 18.478 Punkte und damit den vorherigen Abwärtstrend zurückfallen, ohne das mittelfristige Kaufsignal zu gefährden. Erst darunter dürften sich größere Abschläge wieder in Richtung 18.000 Punkte auf der Anzeigetafel der Frankfurter Börse zeigen. Eine Anhebung der Verlustbegrenzung oder sogar die Realisierung von Teilgewinnen sollte jetzt unbedingt in Erwägung gezogen werden. Übergeordnet wird dem DAX für die nächsten Wochen Kurspotenzial an 19.800 Punkte zugetraut.

Aktuelle Lage