Visa mit frischem Kaufsignal

Die rund fünfmonatige Konsolidierungsphase bei Visa hat mit dem Kursanstieg über 271,00 US-Dollar ein nun Ende gefunden, sodass der ursprüngliche Haupttrend bestehend seit Ende 2023 nun problemlos weiter verfolgt werden kann. In der Summe sind Kursgewinne an 282,40, 290,96 und schließlich 300,78 US-Dollar zu erwarten und bieten sich sogar für einen Direkteinstieg in Long-Positionen an. Sollte es jedoch mit den Notierungen unter 265,00 US-Dollar unerwartet talwärts gehen, müsste eine Konsolidierungsausweitung auf 259,09 und darunter noch einmal die Verlaufshochs aus 2021 bei 250,67 US-Dollar eingepreist werden. Anhaltspunkte für eine derartige Entwicklung liegen derzeit aber nicht vor.

Trading-Strategie: