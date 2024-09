BYD: Wieder ein Rekord! Nio, Li Auto & Xpeng gucken in die Röhre

Wie das Unternehmen mitteilte, stiegen die Verkäufe im August im Vergleich zum Vorjahresmonat um 30 Prozent auf 370.854 Personenkraftwagen. Die Verkäufe rein batteriebetriebener Fahrzeuge stiegen um fast 12 Prozent, während die Verkäufe von Hybridfahrzeugen um 48 Prozent stiegen und damit knapp zwei Drittel der im letzten Monat verkauften BYD-Fahrzeuge ausmachten.

Im August hat BYD 366.973 Fahrzeuge mit erneuerbarer Energie produziert, ein Anstieg gegenüber den 284.926 Einheiten im gleichen Zeitraum des Vorjahres, wie aus dem Bericht hervorgeht, der am Sonntag an der Börse in Hongkong veröffentlicht wurde.