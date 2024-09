Bereitet sich der Markt auf eine neue Ära vor?

Die jüngsten Entwicklungen an den globalen Finanzmärkten deuten auf eine bevorstehende Zinswende hin, die das wirtschaftliche Umfeld nachhaltig verändern könnte. Die US-Notenbank (Fed) steht kurz davor, ihre Leitzinsen zu senken, nachdem das bevorzugte Inflationsmaß, der Kern-Personal-Consumption-Expenditures-Index (Core-PCE), im Juli erneut um nur 0,2 Prozent gestiegen ist und damit die Inflationsrate auf ein annualisiertes Niveau von 1,8 Prozent gesenkt hat. Dies liegt unter dem 2-Prozent-Ziel der Fed, das in den letzten zwei Jahren als Maßstab für die geldpolitischen Entscheidungen galt.

Nicht nur in den USA, sondern auch weltweit bereiten sich die Zentralbanken darauf vor, ihre Leitzinsen zu senken. Die Europäische Zentralbank (EZB), die Bank of England, die Schweizerische Nationalbank und andere große Zentralbanken planen ebenfalls Zinssenkungen, um die historisch hohen Kreditkosten zu senken. Die Märkte haben diese Entwicklung bereits eingepreist, und es wird erwartet, dass die Fed bis Ende des Jahres die Zinsen um insgesamt 75 Basispunkte senkt, was sie mit ihren globalen Pendants in Einklang bringen würde.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies ein Umfeld mit allgemein niedrigeren Zinssätzen im Jahr 2024. Während sich die Rezessionsängste in den USA zuletzt abgeschwächt haben, bleibt die Unsicherheit bestehen, insbesondere in großen, produktionsorientierten Volkswirtschaften wie Deutschland.

Die Aktienmärkte haben bisher positiv auf diese Aussichten reagiert. In Europa erreichte der Stoxx-600-Index ein neues Allzeithoch, und der S&P 500 in den USA verzeichnete seit Jahresbeginn einen Anstieg von 17 Prozent. Dennoch könnten die Märkte in den kommenden Monaten aufgrund saisonaler Schwankungen und geopolitischer Risiken volatil bleiben.

Ein "weicher" wirtschaftlicher Abschwung in den USA bleibt das Basisszenario, laut Experten wie Manpreet Gill, Chief Investment Officer bei Standard Chartered. Sollte dieser eintreten und die erwarteten Zinssenkungen wirksam werden, könnten die Aktienmärkte weiterhin gestützt werden. Gill betont jedoch, dass die bevorstehenden Konjunkturdaten, insbesondere der nächste Arbeitsmarktbericht am 6. September, entscheidend für die weitere Marktentwicklung sein werden.

Die zunehmende Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen könnte jedoch auch ein Zeichen für eine mögliche Abschwächung des wirtschaftlichen Wachstums sein, was die Gewinne der Unternehmen beeinträchtigen könnte, erklärte Arnaud Girod von Kepler Cheuvreux gegenüber CNBC. Daher sei es schwierig, allzu optimistisch in die Zukunft zu blicken, trotz der positiven Marktstimmung in den letzten Monaten.

Die kommenden Monate werden zeigen, ob die Zentralbanken die Gratwanderung zwischen Inflationsbekämpfung und Wirtschaftswachstum erfolgreich meistern und wie die Märkte auf diese neuen geldpolitischen Rahmenbedingungen reagieren werden.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion