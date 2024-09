EUROPAS FÜHRENDE MESSE FÜR EINE GLOBALE SCHMUCKLIEFERKETTE IM WERT VON 725 MILLIARDEN EURO

STÄRKUNG DES WACHSTUMS AUF DEM GLOBALEN SCHMUCKMARKT

Die VOS wird die gesamte Wertschöpfungskette der Schmuck- und modernen Uhrenindustrie zusammenführen, die im Jahr 2023 einen weltweiten Umsatz von rund 725 Milliarden Euro erwirtschaftete. Analysten* rechnen bis 2030 mit einem weiteren Wachstum von 5 %, das von Schwellenländern wie Indien und China angetrieben wird. Die Ausstellung deckt alle Facetten der Branche ab, von der Herstellung von Feinschmuck und Gold bis hin zu Armbanduhren, Komponenten, Edelsteinen, Diamanten und Verpackungen. Diese umfassende Präsentation gibt einen Ausblick auf die Trends, die das Schaufenster im Jahr 2025 beeinflussen werden, und macht die VOS zu einem Pflichttermin für Fachleute der Branche.

STRATEGISCHE ERNEUERUNG UND ERWEITERUNG

Vicenzaoro feiert sein 70-jähriges Bestehen und entwickelt sich weiterhin zu einem wichtigen Forum für die Entwicklung von Unternehmen, die Vernetzung und den Wissensaustausch. Um dem anhaltenden Wachstum Rechnung zu tragen, hat die IEG ein umfangreiches Projekt zur Erneuerung des Messegeländes in Vicenza in Angriff genommen, das im Jahr 2026 abgeschlossen sein soll. Durch dieses Projekt werden die historischen Hallen 2 und 5 durch eine neue, 22.000 Quadratmeter große Halle auf zwei Etagen ersetzt, so dass die Kapazität und der Umfang der Veranstaltung während des Übergangs nicht beeinträchtigt werden. Diese Erneuerung unterstreicht das Engagement von Vicenzaoro, seine Führungsrolle in der Branche zu behaupten und das Erlebnis für Aussteller und Besucher zu verbessern.

SPOTLIGHT AUF TRENDS UND INNOVATIONEN

Ein wichtiges Highlight der VOS ist die Weltpremiere des Trendbooks 2026+, das einen Einblick in die Zukunft des Schmuckmarktes gibt. Außerdem findet vom 6. bis 8. September die VO'Clock Privé statt, eine öffentliche Veranstaltung, die der zeitgenössischen Uhrmacherei gewidmet ist und zu der der Eintritt frei ist. In diesem Segment werden die neuesten Marktnachrichten, Vorträge und technische Seminare angeboten, die eine wachsende Gemeinschaft von Uhrenliebhabern ansprechen.

Vicenzaoro September 2024 bleibt an der Spitze des globalen Schmuckmarktes, treibt Innovationen voran, setzt Trends und unterstützt das Wachstum in diesem dynamischen Sektor. Sie ist nach wie vor eine unverzichtbare Veranstaltung für Fachleute aus der ganzen Welt.

Für Informationen www.vicenzaoro.com/en

