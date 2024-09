Erlebnis Akademie AG (von Sphene Capital GmbH): Buy

Unternehmen: Erlebnis Akademie AG

ISIN: DE0001644565



Anlass der Studie: Update Report

Empfehlung: Buy

seit: 02.09.2024

Kursziel: EUR 18,60 (unverändert) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Peter Thilo Hasler



Zufriedenstellende Entwicklung trotz ungünstigeren Wetters

Mit rund 711.000 Besuchern (+1,0% YoY) der Baumwipfelpfade und Abenteuerwälder an den vollkonsolidierten Standorten wurden im ersten Halbjahr 2024 sowohl ein neuer Besucherrekord erreicht als auch mit Umsätzen von EUR 9,3 Mio. (+3,4% YoY) ein neuer Umsatzhöchstwert in einer ersten Jahreshälfte erzielt. Trotz einer deutlich eingetrübten Wetterlage im zweiten Quartal 2024 -insbesondere im Juni - mit deutlich höheren Niederschlagsmengen (auf Quartalsbasis +31% ggü. dem vieljährigen Mittelwert), profitierten die Besucherzahlen und Umsätze nicht nur von der Eröffnung von Erweiterungsprojekten wie Abenteuerwälder, Gastronomie und Shops, sondern auch von einer Normalisierung an einigen vom Ukraine-Krieg belasteten osteuropäischen Standorten sowie von einer Anhebung der durchschnittlichen Eintrittspreise. Nachdem sich die bisherigen Wetterdaten im für den Gesamtjahreserfolg entscheidenden dritten Quartal deutlich verbessert haben, bestätigen wir unser aus einem dreistufigen DCF-Modell abgeleitetes Kursziel von EUR 18,60 je Aktie sowie unser Buy-Rating für die Aktien der Erlebnis Akademie AG.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/30687.pdf



Kontakt für Rückfragen:

Peter Thilo Hasler, CEFA

+49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553

peter-thilo.hasler@sphene-capital.de



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



1979099 02.09.2024 CET/CEST



°



Die Erlebnis Akademie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 4,54EUR auf Tradegate (30. August 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.



Rating: Buy

Analyst: Sphene Capital

Kursziel: 18,60 Euro