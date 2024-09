PeakAvenue lädt zur 2-tägigen Konferenz in Böblingen ein / Produktlaunch der PeakAvenue Plattform für Effizienz, Innovation und Qualität entlang des Produktlebenszyklus

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Lübeck (ots) - Vom 17. - 18. September 2024 veranstaltet PeakAvenue seineexklusive 2-tägige Konferenz im V8 Hotel Motorworld in Böblingen. Unter demMotto "Innovation für die Zukunft entlang des Produktlebenszyklus" werdennationale und internationale Gäste zusammenkommen, um die neuesten Entwicklungenund Lösungen des Unternehmens zu entdecken. Der Höhepunkt der Veranstaltung istdie mit Spannung erwartete Vorstellung der neuen PeakAvenue Plattform, dieUnternehmen erstmals in die Lage versetzt, den gesamten Produktlebenszyklus aufeine bisher unerreichte Weise zu steuern. Die Plattform verspricht einensignifikanten Fortschritt in der Art und Weise, wie komplexe,disziplinübergreifende Prozesse innerhalb eines Unternehmens und überLieferketten hinweg bewältigt werden können und kombiniert modernste Technologiemit einer intuitiven Benutzeroberfläche und umfassender Vernetzung, während siegleichzeitig offen für die Integration von Fremdsystemen bleibt.PeakAvenue vereint marktführende Softwarelösungen der renommierten Unternehmen,iqs, PLATO und Isograph, auf einer modernen Plattform, die den gesamtenProduktlebenszyklus abdeckt und den direkten Weg entlang des Digital Threadsebnet. Dieser bahnbrechende Ansatz setzt neue Maßstäbe im Engineering und in derQualitätssicherung - und stellt damit einen echten Quantensprung imProduktlebenszyklus dar. Auf dem internationalen Event erleben die Teilnehmendeneine revolutionäre Lösung, die Effizienz, Innovation und höchste Qualitätvereint und ihren Kunden den entscheidenden Vorsprung sichert."Unsere Konferenz bietet nicht nur eine hervorragende Gelegenheit für denAustausch von Wissen und Erfahrungen, sondern ist auch der perfekte Rahmen fürden Launch unserer neuen Plattform", erklärt Ulrich Mangold, CEO der PeakAvenueGmbH. "Die neue Plattform wurde in enger Zusammenarbeit mit unseren Kundenentwickelt und wird die Produktqualität in eine neue Ära bringen. Sie ermöglichtUnternehmen, alle Informationen, Aktivitäten, Methoden und Werkzeuge, dieentlang des Digital Threads vernetzt zusammenfließen, transparent,rückverfolgbar und intuitiv zu managen. Die Plattform verspricht eine deutlicheVerbesserung in der Zusammenarbeit und befähigt Unternehmen, agil und flexibelauf Marktanforderungen zu reagieren. Dies ist ein entscheidender Schritt, um dieQualität in jeder Phase des Prozesses zum roten Faden zu machen und sonachhaltigen Erfolg zu gewährleisten. Erstmals wird der komplexe und oftherausfordernde Weg zu qualitativ hochwertigen Produkten vom ersten Tag anoptimal digital unterstützt, da diese einzigartige Plattform die Abstimmungzwischen Abteilungen und Teams vereinfacht, für klare Rückverfolgbarkeit von